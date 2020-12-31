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北市跨年照辦！總量縮至4萬 柯文哲：不被不理智的恐懼打敗

11月製造業景氣續亮黃藍燈 機械設備業超車亮綠燈

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院製造業景氣燈號走勢。資料來源／台經院
台經院製造業景氣燈號走勢。資料來源／台經院

台灣經濟研究院今（31）日公布11月製造業景氣燈號，續亮黃藍燈，這是連續第四個黃藍燈。信號值增至12.91分，是2018年6月以來新高，已經非常靠近綠燈區。而機械設備業竟然超車了，景氣燈號由10月的藍燈轉為綠燈。

台經院表示，製造業景氣燈號接近變燈水準，顯示在電子資訊產業續強，傳統產業動能明顯改善下，景氣朝向全面復甦態勢邁進。

台經院指出，受惠於國際消費性電子新品買氣熱絡，居家辦公、遠距教學等需求持續暢旺，帶動相關電子資訊產品需求續強。加上國際油價走高，且時序進入歐美年終採購旺季，終端消費需求升溫，使得相關原物料與產品報價調漲，傳產表現普遍較先前強勁。加上國內股市交投熱絡，全球疫苗研發取得積極進展，製造業廠商看好未來景氣。

就細部產業來看，電子零組件業續亮綠燈，已連續五個月亮綠燈，是各業中較早復甦的產業。5G智慧型手機出貨強勁，遠距應用設備出貨暢旺，加上車用電子、高效能運算等應用需求強勁，使得11月電子零組件出口、生產與外銷訂單年增率續呈雙位數成長。

11月機械設備業表現亮麗，不僅變燈號，而且是跳躍式的變燈號。由藍燈飛躍黃藍燈，直接落到綠燈區。台經院指出，去年比較基期較低，加上來自半導體、醫療與5G等相關產業的生產設備接單活絡，機械設備業生產指數增幅創下近年來新高，機械產品出口亦明顯回升。

展望未來，台經院指出，目前已有多個國家陸續啟動疫苗施打計畫，可望於2021年大規模施打，隨著疫情干擾因素漸退，有助於全球經濟需求反彈復甦。近期國內傳產已有走出低潮跡象，且預料電子資訊業除防疫需求外仍受惠於5G及新興科技運用趨勢，故預期台灣2021年淨外需市場表現維持穩健，加上景氣復甦帶動消費動能緩步回升，內需市場對國內經濟成長將有較大支撐力道，這些皆有助於推升國內製造業生產動能。

景氣燈號

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