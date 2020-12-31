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獨家／美輪胎雙反調查初判出爐 傳南港稅率98%受傷最重

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
美國商務部對從台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎展開反傾銷調查。（美聯社）
美國商務部對從台灣、南韓、泰國與越南進口輪胎展開反傾銷調查。（美聯社）

美國商務部6月宣布針對從台灣、南韓、泰國及越南進口的輪胎展開雙反（反傾銷、反補貼）調查，傳出初判結果出爐，台灣意外被課較高關稅，據初步了解，國內以龍頭正新（2105）稅率為58%最低，南港（2101）稅率98%最高，其他廠商稅率則都是88%。

國內輪胎廠中，南港、泰豐（2102）將首當其衝，因為此次稅率主要是針對轎車和輕型卡車輪胎，而國內輪胎廠中，以南港和泰豐的四輪車胎比重最高，且兩家公司主要生產基地都在台灣，比較難進行全球調度。

正新、建大（2106）受到的影響則相對有限。正新獲得從台灣出口58%的最低稅率，另外正新在泰國、印度、印尼也都有廠，可以轉移到其他稅率較低的國家生產，再出口到美國，避開高稅率。

而建大的轎車胎出貨到美國只占公司營收比重一成左右，且建大在越南和印尼都有生產基地，可以分散風險。建大的越南三期廠最近剛完成，公司原本就規劃拉大越南廠的產能，屆時可望支持美國出貨，甚至有機會逆勢受惠。

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