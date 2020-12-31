歐─中雙邊投資協定 獲得雙方政治性允諾及要點

中國大陸與歐盟宣布，在政治上同意「雙邊投資協定（BIA）」；中國將對歐盟投資者擴大開放市場，使這項從2013年就開始的談判邁進了一大步，最早可能於2022年初生效。這項突破表示歐盟決心聚焦於亞洲的經濟機會，

對歐盟而言，這項協定可能會惹惱拜登政府，因為美國之前已要求歐盟在與中國的經濟事務上先與美國諮商。

歐盟高峰會主席米契爾、執委會主席馮德萊恩在與中國國家主席習近平舉行視訊會議後發表聲明指出，「這項協定具有重要的經濟實質意義。中國已承諾將給予歐盟投資者空前水準的進入市場待遇，給予歐洲企業營運上的確定性與可預測性」。

據大陸國家媒體報導，習近平表示投資協議「展現出中國對世界開永邁向高層次的決心與信心，且將對中國─歐盟投資提供更大的市場進入空間，更高品質的商業環境，更強的體制性保證，以及更光明的合作遠景」。

這項宣布代表雙方對投資協定的高階層政治性允諾，也涵蓋環境永續層面。雙方都計劃在未來幾個月內進行最終的談判過程。

投資協定一旦完成談判，必須送請歐洲議會同意，而一些議員已經因為中國渉及違反人權而將反對此事。

市場進入：

對歐盟27個會員國而言，這項協定將擴大歐盟投資者進入中國市場的範圍，包括工業與電訊業。再者，這項協定將解決中國對國內產業的補貼，國家對企業的控管，及強迫性科技轉移等問題。

對中國來說，這項協定將更能顯示中國成為主流的地緣政治力量，並可能限制歐盟對中國在歐投資採取更強硬立場的風險；這也可能促成中國與歐盟開始談判自由貿易協定，因為歐盟一直堅持先談投資協定。

2019年中國是歐盟的第二大貿易夥伴（次於美國），平均一天的雙邊產品貿易額超過10億歐元。

協定重點：

以下是中方對於歐盟在中國投資所做的讓步：

1.中國市場開放：擴大開放的產業包括空運服務業，不再規定電腦訂位系統需由雙方合資；新領域包括新能源車輛，雲端服務，金融服務及保健業。

2.中國國有企業：承諾國有企業在購買服務時對歐洲在中國投資企業無差別待遇。

3.中國政府補貼：提高透明度，尤其是服務業。

4.中國強迫歐洲投資企業轉移科技：禁止。

協議中歐盟雖大致承諾將對中國投資維持相對開放立場，但將提供中國投資者更大的進入領域，包括能源批發及零售市場（但不包括交易平台），再生能源市場（以歐盟各國市場的5%為上限，及互惠機制）。