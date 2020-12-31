製造業PMI 連六月擴張

經濟日報 / 記者徐碧華江睿智／台北報導

中經院昨（30）日發布12月台灣經理人指數，製造業和非製造業雙雙擴張。中經院助研究員陳馨蕙指出，製造業出現三搶，搶料、搶貨、搶櫃。新增訂單指數、原物料價格、未來六個月展望三項指數都是2012年創編以來的新高。

12月製造業採購經理人指數（PMI）為61.3，較上月微升0.1， 連續六個月擴張，是2017年3月以來的最快擴張速度。非製造業經理人指數（NMI）為55.0，較上月續揚1.2，連七月擴張。

中經院院長張傳章指出，這次製造業有兩大特別，第一，六大產業PMI都以60以上的速度擴張，各業都向上，而且擴張速度很快；第二，新增訂單指數大幅攀升4.6到69.4，為2012年7月創編以來最快擴張速度。

製造業 PMI

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