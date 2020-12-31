製造業PMI 連六月擴張

12月的台北陰雨綿綿，難得放晴的午後，已八年未公開露面，被「富比士」譽為亞洲慈善英雄、天才神祕富豪、上海灘最大個體戶的晶華酒店創辦人暨泛太平洋集團總裁潘思源面露微笑、精神奕奕，站在他親自設計的恆溫、恆溼的收藏庫房內，首次向媒體公開他的金漆木雕收藏。

2020-12-31 05:14