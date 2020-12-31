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2021新制 元旦上路

經濟日報 / 本報訊

2021年元旦有多項新制上路，本報特地歸納整理八大類與民生、經濟有關的內容，提供民眾參考。

水電

用電大戶條款上路，契約容量5,000瓩（kW）以上的用電大戶，五年之內要完成10%的綠能設置量

110年度再生能源躉購費率上線，據能源局草案，離岸風電及太陽光電躉購費率均調降

台水簡訊帳單服務，鼓勵帳單E化，申辦簡訊帳單用戶每期水費可減免3元；台電自1月起針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元

稅負

基本生活費調升，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠，多口之家最有感

個人未上市櫃股票交易恢復課徵最低稅負制

圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，1月起受理申請

食安

放寬含有萊克多巴胺的豬肉進口

准許30月齡以上美牛進口

業者須清楚標示肉品來源國

國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元

口罩

實名制口罩降價，藥局自今年12月31日起、超商等販售通路自明年1月4日起，成人或兒童口罩每片自5元調降為4元

銷售片數也增加一片，改為14天可買十片共40元

機車汰換補助

環保署電動機車、七期燃油機車等汰舊換新補助縮水2,000元

重型電動機車：5,000元→3,000元

輕型電動機車：3,000元→1,000元

七期燃油機車：5,000元→3,000元

薪資、勞健保

基本工資調漲，月薪由23,800元調整至24,000元，時薪由158元調整至160元

保費率調升。由目前11%（含就保費率1%）調升至11.5%

國保費率由目前9%調高保險費率至9.5%

禮券

禮券應記載發行人履約保障機制及消費者要求退還禮券之相關機制

禮券上不得記載「使用期限」及「未使用完之禮券餘額不得消費」

廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項

農業

農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元

農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病等納入，持續提供保費補助，並成立農險基金，穩定農民收入

禮券 保費

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