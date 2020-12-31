2021新制 元旦上路
2021年元旦有多項新制上路，本報特地歸納整理八大類與民生、經濟有關的內容，提供民眾參考。
水電
用電大戶條款上路，契約容量5,000瓩（kW）以上的用電大戶，五年之內要完成10%的綠能設置量
110年度再生能源躉購費率上線，據能源局草案，離岸風電及太陽光電躉購費率均調降
台水簡訊帳單服務，鼓勵帳單E化，申辦簡訊帳單用戶每期水費可減免3元；台電自1月起針對不印寄紙本帳單的用戶，每期將優惠減收的電費提高到10元
稅負
基本生活費調升，每人基本生活費調整為18.2萬元，較前一年增加7,000元，明年5月報稅時適用，約有205萬戶受惠，多口之家最有感
個人未上市櫃股票交易恢復課徵最低稅負制
圖書出版品免徵營業稅，經營圖書出版品之出版或進口事務者，得申請免徵營業稅，1月起受理申請
食安
放寬含有萊克多巴胺的豬肉進口
准許30月齡以上美牛進口
業者須清楚標示肉品來源國
國中小營養午餐加碼補助，學校營養午餐全面使用國產可溯源食材，補助每餐從原本3.5元提高到6元
口罩
實名制口罩降價，藥局自今年12月31日起、超商等販售通路自明年1月4日起，成人或兒童口罩每片自5元調降為4元
銷售片數也增加一片，改為14天可買十片共40元
機車汰換補助
環保署電動機車、七期燃油機車等汰舊換新補助縮水2,000元
重型電動機車：5,000元→3,000元
輕型電動機車：3,000元→1,000元
七期燃油機車：5,000元→3,000元
薪資、勞健保
基本工資調漲，月薪由23,800元調整至24,000元，時薪由158元調整至160元
勞保費率調升。由目前11%（含就保費率1%）調升至11.5%
國保費率由目前9%調高保險費率至9.5%
禮券應記載發行人履約保障機制及消費者要求退還禮券之相關機制
禮券上不得記載「使用期限」及「未使用完之禮券餘額不得消費」
廢止旅宿業商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項
農業
農民退休儲金上路，農民每月提繳一定金額，政府提繳相同金額存於農民退休儲金個人專戶，繳納40年，每月約可領4.5萬元
農業保險法及其補助辦法上路，將天災、疫病等納入，持續提供保費補助，並成立農險基金，穩定農民收入
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言