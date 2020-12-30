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網家看準年菜商機 獨家開賣故宮經典年菜和佛跳牆

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

看好龐大的年菜商機，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物持續以多元新品策略搶市，攜手國立故宮博物院，首推經典限量年菜組合「朕的年菜」與「朕的佛跳牆」，是線上唯一獨家販售通路，打造最快30分鐘覆熱即可端出滿桌典藏菜餚，融合館內史卷、畫冊、器皿等歷代文物為設計元素。因應外食消費習慣轉移，在家圍爐議題夯，只需線上訂購、輕鬆烹飪，就能重現經典美味。

網家指出，期望透過年菜的創新設計翻轉作品意涵，傳遞團聚守歲、迎春祝好的年歲光景，並延續華人傳統過節習俗，提供圍爐年菜新選項，炒熱年菜話題，刺激年末銷售動能。

國立故宮博物院與祥瀧股份有限公司雙品牌年菜料理，其中「朕的年菜」取材史卷記載的過節風俗，強調「讓每道年菜都有圍爐守歲的溫度」，適合6-8人份圍爐聚餐，並搭配甜品、咖啡、骰子、紅包等守歲包，作為年菜組中的附贈亮點，在茶餘飯後亦能分贈壓歲錢、擲骰子娛樂，促進溫馨享樂的守歲氛圍，更祈求來年平安順遂。「朕的佛跳牆」取自清朝「霽青描金游魚轉心瓶」史物，具「年年有今朝，歲歲長相見」的寓意。

PChome 24h購物指出，近年來可即食覆熱的調理冷凍料理，因其食用極具便利性，已逐漸取代傳統大費周章烹調方式，成為許多現代人的採購考量，根據經濟部統計，去(2019)年膳食及菜餚產值高達285億，連續6年成長，顯示消費需求攀升。隨著國內家庭結構及社會風氣的轉變，今年邊境封鎖因素讓在台過年氛圍高，促使宅經濟持續發燒，帶動冷凍食品市場消費動能強勁。

年菜 網家

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