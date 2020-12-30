青年創業潮湧現！青創優惠貸款融資金額衝破百億元

經濟部中企處今（30）日表示，自今年8月1日啟動的「青年創業及啟動金貸款」新優惠措施，截至12月29日為止，信保基金累計核保超過12,000件、融資金額接近104億元，相較往年平均每年2,000餘件，呈現大幅成長。

此外，中企處指出，近日更有大量申請案件湧入，顯見提供青年創業資金政策，能切合青年需求，讓更多年輕人有機會實現創意及想法。

中企處表示，青年創業貸款優惠措施針對貸款金額100萬元以下的融資案，以從優、從簡、從速三大原則，提供前5年利息全額補貼、信保基金最高10成融資保證、簡化申貸程序以表格申請取代計畫書、提供單一窗口諮詢及專人申貸服務，目前計有19家公民營金融機構配合辦理，申貸期程自109年8月1日起至112年12月31日止。

中企處指出，只要是5年內依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案的事業，且負責人年滿20~45歲並於3年內受過政府認可的單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得2學分證明之創業青年都可申請。