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元旦起非本國籍人士暫緩入境！ 本國籍居檢一戶僅住一人

是你嗎？三倍券領用最後倒數兩天 還有40萬人未領取

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

最後二天了！經濟部今（30）日提醒，振興三倍券領用剩下最後二天，提醒民眾12月31日仍可當天領用，馬上使用。

經濟部指出，振興三倍券領用至12月29日，已超過2,331萬人領取，約佔98%。其中約2,150萬（占92%）領取紙本券，181萬人（占8%）綁定數位三倍券，估計大約40萬具領取資格者尚未領取。

此外，11月16日加碼開放持有效台灣永居證的外國人領取三倍券，已有7,066人完成領取，經濟部呼籲，尚未領取者趁最後兩天趕快領取或綁定數位工具，手頭上紙本三倍券尚未使用或已綁定數位工具尚未達消費滿額3,000元的民眾趕快消費，倘過了12月31日紙本三倍券尚未使用完畢或完成消費滿額3,000元，將無法辦理退費，紙本券也不能再使用，數位綁定也不能繼續累計消費。

經濟部呼籲，手中還有紙本三倍券或數位綁定尚未完成消費滿額的民眾請把握最後二天，趁著跨年的氛圍下，和家人、朋友一同去用餐或是用券買禮物送人，送禮自用兩相宜。

三倍券 經濟部 跨年

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