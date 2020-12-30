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立院三讀「實價登錄2.0」紅單炒作最重罰百萬

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立法院今天三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法。 報系資料照／記者林伯東攝影
立法院今天三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法。 報系資料照／記者林伯東攝影

立法院今天三讀通過攸關「實價登錄2.0」的「平均地權條例」相關修法，確立揭露完整門牌或地號、預售屋全面納管並即時申報、加重相關罰則，改按建物戶（棟）數處罰。此外，原本列為第二波修法的禁止紅單轉讓，這次也一併修正納管。

行政院宣示打炒房，日前將俗稱「地政三法」的「平均地權條例」、「地政士法」、「不動產經紀業管理條例」修正草案送立法院審議，內政委員會21日火速排審，無須經朝野協商即完成初審。

三讀條文刪除原來去識別化的規定，確立將成交案件的門牌、地號完整揭露，並溯及已揭露案件，也增訂主管機關查核權及查核範圍，以遏止申報登錄義務人刻意利用資訊缺乏或不實炒作哄抬房價。

自行銷售預售屋者，應在銷售前以書面報請所在地的縣市主管機關備查，並應於簽定買賣契約書起30日內申報登錄資訊。

內政部次長花敬群表示，條文賦予的查核權分為地方和中央機關，地方政府是針對權利人、義務人、地政士、經紀業有查核權，中央則是對相關機關或金融機構查核權；受查核者不可規避、妨礙或拒絕。

三讀條文明定，就成屋及預售屋交易包含多戶(棟)建物的案件，若未依限申報或申報價格不實，首次可處3萬元以上、15萬元以上，經處罰二次而未限期改善者，可處30萬元以上、100萬元以下罰鍰。

針對紅單納管機制，條文增訂，銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收受訂金或類似名目的金額，應以書面契據確立買賣標的物及價金等事項，並不得約定保留出售、保留簽訂買賣契約的權利，或其他不利於買受人事項。相關書面契據，不可轉售予第三人。

若有銷售預售屋，契約不符公告的預售屋買賣定型化契約者，將按建築戶（棟）處6萬元以上、30萬元以下罰鍰；預售屋買受人若私自轉售紅單給第三人、銷售預售屋者，自行銷售或委託代銷進行紅單炒作，可處15萬元以上、100萬元以下罰鍰。

內政部表示，法案通過後，須配合修正相關子法、申報書表及作業系統，並辦理宣導作業，施行日期將由行政院另行公告。未來將儘速完成相關配套，以提供更透明、即時、正確的不動產交易資訊，減少價格哄抬及消費糾紛，讓不動產市場發展更為健全。

預售屋 立法院 內政部 實價登錄

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