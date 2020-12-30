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製造業訂單接到手軟 景氣熱到明年Q2
「製造業採購經理人指數（PMI）12月升到61.3%，預估景氣會熱到明年第2季！」中經院30日發布下半年採購經理人營運展望，12月採購經理人指數PMI、NMI分別為61.3、55.0，持續擴張速度又快又急，顯示廠商對景氣走向樂觀，滿手訂單的熱度會持續到2021年第2季。
製造業已全面復甦
「12月PMI較上月增加0.1%至61.3%，已連續6個月擴張，6大產業全數攀升至60%以上。」中經院長張傳章指出，包括交通工具產業（65.9%）、食品暨紡織產業（64.1%）、化學暨生技醫療產業（63.0%）、基礎原物料產業（62.0%）、電力暨機械設備產業（61.5%）、電子暨光學產業（60.4%）。
12月非製造業採購經理人指數（NMI）則續揚1.2%至55.0%，已連續7個月擴張；8大產業包括運輸倉儲（59.4%）、營造暨不動產（59.3%）、金融保險（57.7%）、資訊暨通訊傳播（57.0%）、批發業（55.4%）、教育暨專業科學業（52.2%）與零售業（51.6%），僅住宿餐飲業（47.5%）呈緊縮。
三產業熱中之熱
就製造業個別產業看未來6個月景氣展望，中經院助研究員陳馨蕙指出，電子暨光學產業（70.5）、基礎原物料產業（71.3）、電力暨機械設備產業（74.4），這三個產業的未來展望指數皆來到70.0以上的擴張速度，指數分別續揚9.6、5.7與12.5個百分點，「是產業『熱中之熱』！」
陳馨蕙強調，出口廠商的搶櫃現象，使非製造業8大產業之中的運輸倉儲業，未來6個月展望的指數在12月擴張速度達到66.1，估計在2021年第2季都無法紓緩出口廠商的龐大需求。
至於央行部會打炒房措施恐受影響的營造暨不動產業，未來6個月展望的指數也仍有57.4。
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