實價登錄2.0三讀 交易揭露至門牌、禁紅單交易

立法院院會今（30）日審議通過「實價登錄」的地政三法修法，重點包括未來成交案件資訊將揭露至門牌、地號；預售屋全面納管；增訂政府查核權；加重相關罰則；建立紅單交易納管機制並禁止轉售。

為促進不動產交易資訊能更透明、正確，行政院提出「實價登錄」包括《平均地權條例》、《地政士法》、《不動產經紀業管理條例》等部分條文修正草案，並經立法院內政委員會審議修正後送院會處理。

修法規定，未來不動產成交案件的門牌、地號將去識別化後完整揭露，並溯及已揭露案件，並增訂主管機關查核權及查核範圍；自行銷售預售屋者，應在銷售前以書面報請地方政府備查、在簽訂買賣契約書之日起30日內申報登錄資訊。

為遏止申報登錄義務人刻意利用資訊缺乏或不實炒作哄抬，對屢不改正者加重罰鍰額度，若違反自行銷售預售屋申報登錄規定、規避、妨礙或拒絕查核，及違反自行銷售預售屋前應報備查規定，也有罰則。

在罰則部份，為提高管理強度，修法規定成屋及預售屋交易包含多戶（棟）建物案件，若未依限申報或申報價格不實，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，並限期改正，屆期未改正者按次處罰；經處罰2次仍未改正者，按次處30萬元以上100萬元以下罰鍰，並可按建物戶(棟)數處罰。

在預售屋納管部分，三讀條文也規定，若契約不符公告的預售屋買賣定型化契約者，也可按建築戶（棟）處以15萬元以上、100萬元以下罰鍰。

本次修法也建立紅單管理機制，條文規定，銷售預售屋或委託不動產經紀業代銷者，向買受人收定金或類似名目金者，應以書面契約確立買賣標的物、價金，且不得有對消費者不利事項，並禁止轉售第三人。