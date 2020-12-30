陸資條例新制上路 將採逐層認定

為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受中國大陸地區黨政軍的決策指示等情況，經濟部今（30）日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，其中修訂，陸資持股超過30%的持股比例認定方式，改為「逐層認定」，較過更嚴格。

過去外界質疑，若是陸資透過第三地公司再來台灣投資有機會規避投審會陸資審查。舉例而言，過去如果陸資投資第三地A公司持股40%，若A公司再投資B公司30%，依過去計算陸資僅有12%，不會被認定為陸資。

因此經濟部今年8月預告修正辦法，提出將採取「逐層認定」來避免發生陸資透過層層投資規避審查，A公司因陸資投資超過30%將被認定成陸資，因此B公司也會被認為陸資。

另外，本次修法也擴大投資行為態樣，增訂大陸地區投資人以契約或其他方式控制台灣地區獨資、合夥、有限合夥或非上市、上櫃或興櫃公司，及第三地區陸資公司併購台灣地區非上市、上櫃或興櫃公司之營業或財產，均為應申請許可之投資行為。

最後，本次修法也針對大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所投資之法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，主管機關應限制其來台投資。