快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

古坑麻園發展光電 台糖：依用地變更審查結果執行

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

市場傳出台糖擬於雲林古坑麻園地區發展太陽光電，地方傳有不同意見，台糖針對此事進行說明，本案已完成招標作業，後續將由得標廠商向主管機關申請用地變更，在此期間台糖與得標廠商會努力溝通盡最大之誠意，讓地盡其利。

為活化土地利用及配合政府綠能發展目標，台糖擴大盤點不適耕作地以發展再生能源。台糖在符合雲林縣光電案場的發展原則下，規劃於古坑鄉崁腳段25.32公頃土地作為光電專區。此地為石礫地，土地貧瘠不適耕作，過去種蔗收成不佳，缺乏水源，爰台糖拿來發電，目前已完成招標作業，由專業廠商協助執行本案。

台糖強調，台糖一向秉持生態環境與地方發展共存共榮的原則來配合政策推行綠能，而依今年12月營建署城鄉發展分署召開的縣市國土計畫之鄉村區整體規劃示範規劃工作坊會議，民間團體建議古坑麻園地區可朝生態村方向規劃，規劃內容亦包含配置適當之再生能源發電設施。台糖亦認為，地方發展與生態環境及民眾生息需一致，理想的新經濟模式也才能發揮，共創多贏。

不過台糖說明，本案後續將由得標廠商向主管機關申請用地變更，在尚未獲得主管機關核定下，台糖不會冒然進行開發。

台糖 太陽光電 生態

延伸閱讀

王品 攻400億火鍋市場

推廣頂級國產黑豬 台糖攜手長榮桂冠酒店

頂級國產黑豬入菜 長榮桂冠用台糖森悅豬

台糖攜手長榮 推廣橄欖森悅豬

相關新聞

台灣十大集團洗牌 金控將占八家

油價漲跌牽動前十大集團排名，CRIF中華徵信所昨（29）日公布最新台灣地區大型集團調查，預估國內前十大集團可能出現天搖地...

中澳交惡！ 謝金河：失衡的世界 失速的經濟列車

中澳交惡，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「失衡的世界，失速的經濟列車」一文，他說，擴及的層面愈來愈廣，先是澳洲出口到中國...

富邦併日盛金 估躍居第一大集團

CRIF中華徵信所昨（29）日公布最新台灣地區大型集團調查，談及國內前十大集團兩項變化，除了第一金控將在今年超越台塑集團...

沃旭彰化風場 大咖搶投資

台灣離岸風電產業正起飛，不僅吸引全球風電廠商投入開發建造，更受到國際及台灣投資者青睞。於全球再生能源領域擁有豐富投經驗的...

服務業擬開徵碳費 商總表態堅決反對

環保署溫管法傳出也要針對服務業開徵碳費，全國商業總會理事長賴正鎰昨（29）日回應「堅決反對」。百貨業者則說，正在研議因應...

台電成本增 電價恐調漲

環保署擬修法徵收碳費，據了解在跨部會溝通過程中，主要有三大考量，包括對產業衝擊、是否會造成物價上漲及減碳成效。官員坦言，...

碳費徵收 擬擴及百貨業者

環保署承諾年底前提出《溫室氣體減量及管理法》修法草案，修法條文昨（29）日首度曝光。對於產業界關注碳費徵收對象，環保署透...

中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

由於新冠肺炎疫情衝擊國際油價，中油今年單月曾一度虧損200多億元，不過，在國旅回溫、油價回穩後，中油對於最後一個月拚出本...

房市火熱急找工人 營建業職缺率創12年新高

主計總處今天公布109年8月職缺統計，由於下半年房市火熱，營建工程業、不動產業職缺率分別創下12年及10年以來新高

防疫情再起 金管會宣布個人貸款、刷卡帳單展延延長至明年6月

今年因為疫情衝擊個人債務，金管會今年要求各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款...

竹苗中水情轉橘燈 竹科首當其衝

旱災應變會議今（29）日召開第五次會議，會後表示因新竹、苗栗及台中水庫蓄水量剩三成，因此竹苗中明年1月6日由減壓供水的黃...

中華徵信所：台灣300大集團明年獲利有望創2.2兆元新高

CRIF中華徵信所今（29）日公布2020版台灣地區大型集團研究調查，談及COVID-19疫情非但沒有影響台灣出口，反而...

熱門新聞

國銀再踩雷！南豐工業、榮錦塑膠傳跳票

國泰世華銀爆不肖理專盜領1732萬元 金管會重罰1200萬

台灣十大集團 台塑恐被這家超越掉榜外！

台幣升不停 五產業恐重傷

中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

銀行理專再A錢 現金股利恐怕泡湯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。