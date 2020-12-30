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陸資來台投資趨嚴拍板 經濟部公布三大修法重點

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

陸資來台審議趨嚴拍板定案！經濟部今（30）日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」第三條、第四條、第六條及相關解釋令。

經濟部指出，為因應近來外人直接投資模式越趨多元複雜，包括美國、日本、歐洲、澳大利亞等主要國家莫不提高對於外資投資審查的門檻，針對可能影響國家安全的跨境投資交易強化審查機制，擴大主管機關審查能量。為避免陸資以跨境多層投資的方式規避審查，以及陸資來台投資，可能受大陸地區黨政軍的決策指示等情況，經濟部今日發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」。

修正重點如下：

一、修正第三地區投資之公司之定義：發布「百分之三十」計算方式之解釋及修正「具有控制能力」之認定標準，以嚴格認定第三地區陸資定義。

二、擴大投資行為態樣：增訂大陸地區投資人以契約或其他方式控制台灣地區獨資、合夥、有限合夥或非上市、上櫃或興櫃公司，及第三地區陸資公司併購台灣地區非上市、上櫃或興櫃公司之營業或財產，均為應申請許可之投資行為。

三、修正大陸地區黨政軍所投資之企業者，主管機關應限制其來台投資：就大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關(構)、團體所投資之法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司，主管機關應限制其來台投資。

陸資 經濟部

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