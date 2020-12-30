快訊

還沒入夜已跌破10度！ 新北市中午出現8度 全國低溫特報

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

總統府元旦開放參觀及升旗活動 將落實實聯制防疫

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

總統府表示，1月1日（週五）上午9時至下午4時總統府開放參觀。開放區域為一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、「關鍵3布局VR影片體驗展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

當日總統府一樓迴廊設有草莓、客家米食、雪麗蜜棗等優質農產品展售攤位，因防疫考量，現場不開放飲食試吃，但歡迎民眾參觀選購。總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

並因應防疫需求，落實「實聯制」，請來府參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

此外，總統府元旦升旗活動將自上午4時30分起開放民眾進場。5時10分起，有建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓及扶輪社車隊的精彩暖場表演；接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於6時27分舉行。典禮結束後，將有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出。歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

參加升旗活動的民眾，請配合防疫措施，自行佩戴口罩入場，進行體溫量測，並出示身份相關證件進行「實聯制」防疫驗證。

總統府 口罩

延伸閱讀

廣明女同事生產不能打無痛、無法見子 林口長庚：高規格防疫

高雄跨年交管啟動車辨系統 會場防疫不販售飲食

觀光局跨年迎曙光活動 規模縮小防疫升級

五月天演唱會、桃園跨年明天拚場 桃市府加強流攤稽查

相關新聞

台灣十大集團洗牌 金控將占八家

油價漲跌牽動前十大集團排名，CRIF中華徵信所昨（29）日公布最新台灣地區大型集團調查，預估國內前十大集團可能出現天搖地...

中澳交惡！ 謝金河：失衡的世界 失速的經濟列車

中澳交惡，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「失衡的世界，失速的經濟列車」一文，他說，擴及的層面愈來愈廣，先是澳洲出口到中國...

富邦併日盛金 估躍居第一大集團

CRIF中華徵信所昨（29）日公布最新台灣地區大型集團調查，談及國內前十大集團兩項變化，除了第一金控將在今年超越台塑集團...

沃旭彰化風場 大咖搶投資

台灣離岸風電產業正起飛，不僅吸引全球風電廠商投入開發建造，更受到國際及台灣投資者青睞。於全球再生能源領域擁有豐富投經驗的...

服務業擬開徵碳費 商總表態堅決反對

環保署溫管法傳出也要針對服務業開徵碳費，全國商業總會理事長賴正鎰昨（29）日回應「堅決反對」。百貨業者則說，正在研議因應...

台電成本增 電價恐調漲

環保署擬修法徵收碳費，據了解在跨部會溝通過程中，主要有三大考量，包括對產業衝擊、是否會造成物價上漲及減碳成效。官員坦言，...

碳費徵收 擬擴及百貨業者

環保署承諾年底前提出《溫室氣體減量及管理法》修法草案，修法條文昨（29）日首度曝光。對於產業界關注碳費徵收對象，環保署透...

中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

由於新冠肺炎疫情衝擊國際油價，中油今年單月曾一度虧損200多億元，不過，在國旅回溫、油價回穩後，中油對於最後一個月拚出本...

房市火熱急找工人 營建業職缺率創12年新高

主計總處今天公布109年8月職缺統計，由於下半年房市火熱，營建工程業、不動產業職缺率分別創下12年及10年以來新高

防疫情再起 金管會宣布個人貸款、刷卡帳單展延延長至明年6月

今年因為疫情衝擊個人債務，金管會今年要求各銀行對受疫情影響還款有困難者，就個人金融，包括房貸、車貸、消費性貸款、信用卡款...

竹苗中水情轉橘燈 竹科首當其衝

旱災應變會議今（29）日召開第五次會議，會後表示因新竹、苗栗及台中水庫蓄水量剩三成，因此竹苗中明年1月6日由減壓供水的黃...

中華徵信所：台灣300大集團明年獲利有望創2.2兆元新高

CRIF中華徵信所今（29）日公布2020版台灣地區大型集團研究調查，談及COVID-19疫情非但沒有影響台灣出口，反而...

熱門新聞

國銀再踩雷！南豐工業、榮錦塑膠傳跳票

國泰世華銀爆不肖理專盜領1732萬元 金管會重罰1200萬

台灣十大集團 台塑恐被這家超越掉榜外！

台幣升不停 五產業恐重傷

中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

銀行理專再A錢 現金股利恐怕泡湯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。