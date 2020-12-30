總統府元旦開放參觀及升旗活動 將落實實聯制防疫

總統府表示，1月1日（週五）上午9時至下午4時總統府開放參觀。開放區域為一至三樓，包括敞廳、大禮堂、常設展「府－建構」、「府－日常」、「府－聲音」、「府－遇見」、「府－時代」、「府－想像」、「府－印象」及「府－我在」、「建築百年攝影特展」、「關鍵3布局VR影片體驗展」、郵局、交誼廳、紀念品中心及南北苑庭園。

當日總統府一樓迴廊設有草莓、客家米食、雪麗蜜棗等優質農產品展售攤位，因防疫考量，現場不開放飲食試吃，但歡迎民眾參觀選購。總統府敞廳也有「中華民國總統府」官方LINE帳號的好友募集活動，參觀民眾只要出示手機加入「中華民國總統府」好友畫面，即可獲得紀念小物，數量有限，送完為止。

並因應防疫需求，落實「實聯制」，請來府參觀民眾入府時須量測體溫，並簽名切結健康聲明書，參觀期間亦請全程佩戴口罩。

參觀民眾請由寶慶路與博愛路管制哨進府，於力行樓前方排隊、安全檢查後由正大門進入；民眾可攜帶照相機或手機進府拍照，但以不影響其他民眾參觀為原則；攝錄影機、大型背包（手提包除外）等一律禁止攜入，現場備有置物櫃供置放物品。

此外，總統府元旦升旗活動將自上午4時30分起開放民眾進場。5時10分起，有建國中學樂旗隊、北一女中樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓及扶輪社車隊的精彩暖場表演；接著，在國防部三軍樂儀隊操演後，升旗典禮預計於6時27分舉行。典禮結束後，將有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出。歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

參加升旗活動的民眾，請配合防疫措施，自行佩戴口罩入場，進行體溫量測，並出示身份相關證件進行「實聯制」防疫驗證。