瑞銀：美元走往貶值之路 形勢有利出口型貨幣

因為百年不遇的新冠疫情，世界在2020年走過了極不平凡的一年，全球經濟曾經陷入二戰以來最嚴峻的衰退困局，美元指數（DXY）在3月曾經上衝至102以上，但隨著疫苗的面世，經濟露出復甦的曙光，指數上周跌破90水平，即從今年高點回調近12%，瑞銀財富管理投資總監辦公室今（30）日發表美元的貶值之路國際評述，認為美元已經走在貶值之路上。

凡是過往，皆為序章。回溯今年一季度，疫情導致各國經濟活動大規模停擺，企業大規模召回美元以應付流動性需求，美元融資市場高度承壓。全球金融市場不確定性高漲，資金迅速湧進傳統的避險資產美元，聯準會在3月兩度緊急降息至接近零，並且重啓量寬，加上通過各項借貸便利計劃 ，目標穩住實體經濟及人們的信心。

儘管美國經濟增長從二季收縮31.4%，大幅反彈至三季度的增長33.4%，但疫情還未出現轉折，就業市場依然脆弱。Fed在今年最後一個貨幣政策會議上，釋出聯邦基金利率在2023年前保持不變的信號，並將維持每月購買資產至少1,200億美元，直至就業及通脹體現重大的改善。

Fed步步為營，但疫苗確實為世界帶來了希望，全球經濟困境明年有望扭轉，此外，美國當選總統拜登下月正式入主白宮，被寄予厚望能重塑全球貿易的格局。2021年看來跟2020年截然不同，許多因素利好全球經濟形勢，卻不利於美元的前景。

首先，當全球經濟重回增長的軌跡，美元的避險需求隨之消退。即便投資者的情緒受挫，但市場上有其他更穩健的避險資產選擇。自2017年至今年初，獨特的安全特質及相對高的利率優勢一直支持美元的漲勢。

不過，Fed已經表明，即便通脹升逾央行目標2%，還是會保持利率在低位。在通脹上升時維持低利率，意味著實際利率繼續走負，這往往引導美元貶值。在這個周期，兩項基本面驅動因素都不利於美元，一是購買力平價，另一是利率平價。

隨著白宮改朝換代，美國過去幾年加徵的關稅，或許將由其他政策選項所取代。正如古典經濟學理論所言，關稅支持了美元走强，在過去幾年大幅削弱中國、墨西哥和加拿大等貿易夥伴的貨幣。投資者此前僅憧憬美國削減關稅，已顯著帶動人民幣等貨幣升值。長期投資者過往持有極高的美元倉位，然而這種情況即將終結，加上美國經常帳及財政雙赤字將令美元承壓，這些長期導致美元走弱的因素在可見的未來似乎都難以改變。

全球經濟正處於正常化的關鍵點上，形勢發展有利於出口型貨幣，以及部分新興市場及周期性大宗商品的生產國貨幣。此外，除了日圓，瑞銀預期G10國貨幣兌美元在未來12個月走高。

不過，匯率趨勢需要較長時間才能成型，因此，儘管貨幣在突破重要技術位後，如歐元及英鎊分別為1.20及1.35美元價位，投資者需要經過一段較長的時間，才有信心在歐元及英鎊漲破1.25及1.38美元後仍然繼續買進，兩者明年末目標分別為1.27及1.43美元。