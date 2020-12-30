用電大戶條款、再生能源躉購費率 經濟部明公告
用電大戶條款規範5000瓩以上大戶需設置契約容量10%再生能源，經濟部將於明（31）日正式公告，拍板元旦如期上路實施。據傳，公告版本與之前最大不同，在於對用電大戶用電及設置綠電設備採總量管制，亦即不同地點設置綠電，可總量管制計算義務量。
根據經濟部統計，預估將影響約506個電號、300多家企業，包括：半導體、面板、鋼鐵、塑化、紡織等。若逾300家業者全數裝設，約增加1GW（10億瓦）再生能源。
不過，雖然用電大戶條款明年正式上路，但仍有緩衝期間及早鳥、既設雙重優惠。
據了解，31日將正式公告的用電大戶條款緩衝期仍設定5年，最晚在2025年裝設完畢，若在2023、2024年提早完成，義務量可打八折、九折，在上路前已設置再生能源設備，也可折抵最高2成裝置量，兩項優惠可相加計算，最高可折抵40%。
若用電大戶無法自行設置再生能源發電設備，新版辦法也維持另外三種代替管道，包括購買綠電憑證、設置儲能設備、繳交代金。
另，能源局也已完成再生能源躉購費率審定，預計也將在31日公告，元旦正式上路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言