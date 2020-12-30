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12月製造業PMI擴張 新增訂單指數創新高

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導

中華經濟研究院今（30）日發布12月台灣經理人指數，製造業和非製造業雙雙擴張。中經院第三研究所助研究員陳馨蕙指出，當下情況是製造業搶貨、搶櫃，中經院院長張傳章指出，製造業新增訂單指數大幅攀升到69.4，為2012年7月創編以來最快擴張速度。

12月製造業採購經理人指數（PMI）為61.3，較上月微升0.1， 連續六個月擴張，是2017年3月以來的最快擴張速度。非製造業經理人指數（NMI）為55.0，較上月續揚1.2，連續七個月擴張。

張傳章指出，這次製造業有兩大特別，第一，六大產業PMI都以60以上的速度擴張；第二，新增訂單指數大幅攀升4.6到69.4，為2012年7月創編以來最快擴張速度。

陳馨蕙補充，廠商反映「我滿手訂單，但是我怕出不去啊。出不去怎麼辦？」所以，廠商也在搶櫃。

六大產業的擴張速度依序為交通工具產業、食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業、基礎原物料產業、電力暨機械設備產業、電子暨光學產業。

非製造業的八大產業有七個呈現擴張，張傳章表示：「遺憾的，住宿餐飲仍呈萎縮。」指數為47.5。 而且住宿餐飲對未來展望也保守，主要是擔心疫情。

製造業 餐飲

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