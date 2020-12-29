中油預估明年油價平均5開頭 四項因素中還有未爆彈

由於新冠肺炎疫情衝擊國際油價，中油今年單月曾一度虧損200多億元，不過，在國旅回溫、油價回穩後，中油對於最後一個月拚出本業方面「全年損益兩平」很有信心。同時，中油預估，明年國際油價平均每桶50至55美元、平穩成長，最高峰可能達60美元。中油發言人張瑞宗指出，明年油價有四項變動因素，包括美國總統態度、疫情緩和程度、利比亞內戰等。

張瑞宗表示，對於明年國際油價情況，中油團隊認為，首先OPEC+和俄羅斯現在還是非常有紀律地在實施減產，對油價往上升有正面幫助，但同時也有變數，例如：需求端，也就是疫情是否緩和、各行各業有無復甦；利比亞內戰狀況；美國新任總統拜登對伊朗的態度；以及拜登是否還會支持開採過程對自然造成負面影響的頁岩油、氣，都將帶來變數。

明年變數仍多，而今年剩下幾天，中油全年在本業部分有好消息。張瑞宗指出，中油在疫情緊張時期，一度單月虧損200多億元，之後因國內疫情穩定下來，以及國際油價緩步回升，到11、12月更相對穩健，到11月止，全年總計虧損71億元，12月有機會單月賺回這71億元，達到損益兩平。他表示，以銷售量來看，汽柴油銷量並未比去年衰退，但航空用油衰退近四成，影響最大。

近兩週油價有往上漲，張瑞宗指出，由於韓國調升油價，因此在「亞鄰最低」規則之下，國內油價出現空間可調漲，同時天然氣供應量穩定成長，對全年營收都是正面因素；不過，海外礦區有權益資產減損，恐怕中油今年整體營運仍然虧錢。

張瑞宗說，中油截至目前為止為了支持國內產業，在燃料油、桶裝瓦斯部分皆有政策任務，如果依據油氣公式正常調價，可以多賺100億元。其中，「亞鄰最低」規則讓中油在近期國際油價回升時受到限制，無法依照公式結果漲價，是否會希望撤銷這個規則？他認為，也要等疫情完全緩和後再談。