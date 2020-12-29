房市交易熱！不動產、營建工程缺工創高

主計總處今（29）日發布今(2020)年8月底空缺數統計。儘管今年爆發全球新冠肺炎疫情，今年8月底工業及服務業職位空缺數為22.3萬人，空缺率為2.72%，為近3年最高。其中今年房市交易熱絡，不動產職缺率5.07%，營建工程空缺率2.97%，雙雙創下新高點，顯示缺工嚴重。

所謂職位空缺是指公司確實開出的工作機會或職缺，但尚未找到適合人員之職缺，但不含遇缺不補或內部遷補之職缺。廠商職位空缺逾半來自員工離職、退休等流動因素，景氣波動與產業結構改變等經濟因素，也會影響職位空缺數變動。

主計總處指出，今年8月底工業及服務業職位空缺數22.3萬，較上年同月增加1,200個。其中，營建工程業職缺數1.5萬個，較上年同月增加1,900個；不動產業職缺6,600個，較上年同月增加800個。

主計總處官員分析，受近期房地產交易熱絡影響，致營建工程及不動產業開出職缺增加，空缺數也增加，空缺率分別為2.97%及5.07%，分別創下自2009年以來、近12年，以及自2011年以來、近10年新高。

主計總處指出，今年8月底製造業職缺數有7.8萬個，較上年同月減少1,600個，職缺率2.68%，為自2016年以來、近5年新低，顯示製造業部分行業的確受到疫情衝擊。

製造業中，各行業增減不一，反映在疫情下，不同產業景氣走勢截然不同。其中，紡織業職缺有2,000個，年減1,200個；金屬製品製造業職缺9,700個，年減800個；機械設備製造業職缺6,400個，亦減800個。

然而，因疫情帶動遠距工作、通訊傳輸需求，電子零組件製造業職缺1.6萬個，年增1,800個；電腦電子產品及光學製品製造業職缺數達9,900個，年增1,000個，職缺率達4.16%，為自2011年創近10年新高。

主計總處指出，各行業職缺數多與該行業人數規模成正比，以製造業最多，其變動也受景氣波動影響較大，例如2014年景氣回溫，8月職缺數年增2.4萬個，2015年下半年景氣低緩，8月職缺數則減2.5萬個。

主計總處指出，今年8月底批發零售業職缺數有3.9萬個，住宿及餐飲業職缺數有1.9萬個，兩者易受消費需求影響。