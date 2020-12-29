違章工廠斷水斷電 立委說只執行14家、經濟部說有305家

針對立委陳椒華今（29）日召開記者會，指出經濟部長王美花曾承諾年底前違章工廠斷水斷電將達200家，但目前卻只斷14家的說法，經濟部回應表示，經統計至12月底合計305家，已達預計目標。

經濟部指出，交付地方政府查報700多家，其中，針對農地違章建築裝設智慧電錶避免轉作違章工廠有116家、拆除違規轉供電表有8家、裁處（新增）未登記工廠121家（含勒令停工中65家、已停工37家、裁處斷水斷電2家、已斷水斷電 14 家及拆除3家）。另，還有專案計畫的60家，合計305家，已達預計目標。

經濟部並強調，未來除針對新增違章工廠執行停止供電供水，2021年3月19日後未提出轉型、遷廠或關廠計畫之非屬低汙染既有未登記工廠，將列入優先查處名單，後續將會同台灣自來水公司、台灣電力公司及各縣市政府持續完成農地違章工廠裁處。

經濟部指出，有關新增未登記工廠的查處，地方政府是依「未登記工廠停止供電供水作業程序」辦理，如屬105年5月20日後新增違章工廠處以勒令停工，若仍不停工者才予以斷水斷電。

經濟部表示，不准新增設違章工廠的政策目標沒有改變，地方政府一但查獲並處以停工，過程中為確保其停工狀態，以拆除舊電錶改裝設智慧電表全時監控使其不會違規轉供的作法，或因為業者未配合停工而需採取斷水斷電，均是達成不准新增的管制目的，管制作用仍是一致的。