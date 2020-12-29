加工出口區將改名 明年以「科技產業園區」重新亮相

加工出口區管理處（加工處）今（29）日舉行年終記者會，會中處長黃文谷透露，加工區更名修法案日前已經立法院經委會審議通過，待法案三讀通過後，園區法定名稱將改為「科技產業園區」。

配合新名稱上路，未來園區將施行許多精進作為，包含促進產學合作、強化投資管理及提升產業空間使用效能等，同時也將提供創新輔導作為與園區智慧化服務，使園區與時俱進發展，讓這個歷史悠久的園區翻開嶄新的一頁。

加工處表示，改名為「科技產業園區」主要是為突顯園區科技能量。經調查，我國重要科技產品，如半導體、顯示器、光學、電子零組件等，皆是由加工區引進，目前區內該等產業廠商產值占比超過8成，年營業額超過3,000億元。未來「科技產業園區」將全力孕育更多科技產業，成為我國落實「半導體先進製程中心」與「高階製造中心」等政策的重要基石。

回顧109年，加工區營運表現不畏疫情衝擊，全年舉行9場動土典禮或簽約儀式，皆是10億元以上重大投資，累積落實投資金額超過462億元，較去（108）年成長435%，顯示近幾年加工處推動週轉更新、鑽石場域與前瞻建設等重大園區空間再造計畫有成，園區營造優質投資環境也深受業界肯定。

因投資大幅成長，加工處利用此波投資動能順勢推動產業智慧轉型、人才培育及商機媒合，計引進超過1億元的升級資源，並培育超過300位即戰力人才，整體施政績效十分突出。

此外，為減緩疫情衝擊，加工處也推動減負擔紓困及加強布局數位行銷，經統計，園區109年1-11月貿易額達210億美元，年增5.52%，成長率遠優於全國平均，表現相當亮眼。

展望新的一年，黃處長指出，明年是加工出口區建成55週年，為慶祝園區達成這個重要的里程碑，我們除推動園區更名外，也將採取「與時俱進」、「前瞻策進」及「智慧精進」等三進策略，持續引領園區進一步躍升發展。未來期勉科技產業園區在加工出口區的光榮基礎上，朝向卓越精進，成為我國新一代標竿示範園區。