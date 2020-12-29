溫管法修法 不只290家排碳大戶！碳費收取對象擬擴大

環保署推動溫管法修法，修法條文初步討論完成。環保署今（29）日表示，溫管法暫定將更名為《氣候變遷因應法》（簡稱氣候法），其中對於產業界最關注的碳費機制，預計將不只針對290家排碳大戶，有可能再擴大，且不限製造部門，排碳量大的住商部門如百貨業者，也可能納入收取碳費對象，不過仍在討論階段，尚未正式定案。

環保署承諾今年底前提出溫管法修法草案，環管處長蔡玲儀今日表示，溫管法將更名為氣候法，目前修法條文已經整理完成，但這僅是初步草案，後續還要經過跨部會協商，並與環團、產業界溝通，才會正式預告法案，並預計明年3月預告法案，並視各界意見反映情形，預計下半年送行政院、立法院審查。

針對產業界最關注的碳費機制，蔡玲儀表示，氣候法新增條文，針對排放溫室氣體的排放源，依其排放種類及數量，分階段徵收「溫室氣體排放管理費」（也就是所謂碳費）。

不過母法內並未明訂徵收時間、對象、費率等細節，未來將再由環保署訂定子辦法來規範。

蔡玲儀表示，碳費將專款專用，除了棒子也有蘿蔔，有效減碳達一定程度，可向環保署申請減免碳費；同時如果企業排放溫室氣體不僅符合效能標準，且遠優於標準，也將訂定優惠費率，減碳「好學生」可享有較低費率，以鼓勵企業減碳不僅要及格，還要比及格更好。

外界關注碳費收取對象，蔡玲儀表示，目前規畫是會朝較大的排放源收取，且不限於製造業，包括住商部門中較大的排放源，例如用電量高的百貨商場，也可能規畫進收費範圍；此外不只是年排碳量2.5萬噸以上的290家排碳大戶，初步規畫碳費徵收範圍還會再擴大，即使排碳量沒那麼高的小型製造業，也可能納入。

費率方面，先前初步評估每噸約在70元至120元間，外界預估較可能比照新加坡等亞洲國家，落在100元左右。對此蔡玲儀並未鬆口，「仍在討論、評估中。」

蔡玲儀表示，環保署與產業溝通過程中，業界最在乎的倒不是費率高低，而是收取的碳費如何用來補助企業減碳，且希望能有清楚的收取標準及分階段期程，讓業界在評估碳費成本時具可預期性。