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56年來最大旱災！中、竹、苗用水大戶限制總整理

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
王美花指示，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7%。記者鍾泓良／攝影
王美花指示，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7%。記者鍾泓良／攝影

台灣正面臨56年來最大旱災！中央災害應變中心今（29）日開會，拍板台中、新竹、苗栗共2.9萬多公頃的明年一期稻作停灌，且自1月6日起實施減量供水，指揮官王美花也指示，新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1,000度以上工業大用水戶節水7%。

經濟部水利署表示，台水公司已完成減量供水地區受影響大用水戶盤點、載水點及加水設施等整備作業，實施前將以書面進行通知並與用戶溝通說明，其中每日1,000度以上工業大用水戶未能達到節水7%者，將優先進行水表鉛封作業；科學園區、工業區及加工出口區由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7%。

每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10%循序漸進至20%，期能節省用水同時並減少衝擊。

不過，經濟部水利署表示，一般家戶每月用水不會超過1,000度，並未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。

經濟部 水利署

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