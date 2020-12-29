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台中港倉儲裝卸公司斥資7千萬元 添設備防空汙

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台中港倉儲裝卸公司為維護港區良好空氣品質，斥資7千萬元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗設備。台中港倉儲裝卸公司/提供
台中港倉儲裝卸公司為維護港區良好空氣品質，斥資7千萬元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗設備。台中港倉儲裝卸公司/提供

台中港倉儲裝卸公司為維護港區良好空氣品質，減少港區逸散性貨物揚塵，特別斥資7千萬元向紐西蘭採購二座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗設備，今年12月起開始啟用，每小時可裝卸3百噸，集塵防制效率高達九成多，這兩套設備與全球同步，美國天然純鹼公司也在使用，減少裝卸貨物逸散造成貨主的無形中損失，同時能有效防制空汙，善盡企業社會責任。

台中港務分公司表示，港務公司配合綠色港埠政策，自2017年實施煤炭、砂石、銅土等逸散性貨物集中管理，裝卸作業採「不揚塵、密閉式」，其他如水泥熟料、爐石、石灰石等逸散性貨物則於2019年全面實施。台中港2018年完成兩部自動化密閉式環保裝卸機具，並協同航港局中部航務中心及台中市環保局，多次輔導貨主及裝卸業者提出逸散性貨物裝卸改善計畫，並持續滾動檢討改進。

台中港倉儲裝卸公司表示，近年來，企業經營者重視ESG(環境、社會與治理)趨勢及重要性，該公司斥資7千萬元向紐西蘭採購兩座鹼粉專用集塵漏斗及德國製密閉式抓斗，鹼粉專用集塵漏斗每小時可裝卸3百噸，集塵防制效率高達九成多，可以減少裝卸貨物逸散的損失，裝載過程定點定量避免貨卡車載運過量，有效防制空汙及運輸掉落，以維護貨主的權益，更重要的是可減少對空氣汙染防制與環境保護共存共榮而努力。

港務公司表示，由於國內外環保意識高漲，環保法令規章也日趨嚴格，港口要改善或投資使用環保的自動化裝卸機械，也唯有不斷的改善與進步，國內的港口海運發展才能永續經營下去，以追求永續發展與港口繁榮。

環保 空汙 紐西蘭

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