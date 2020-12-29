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嘉義蘭潭淨水場擴建工程完工 日增供水3萬噸
水資源議題近來備受關注，台水公司今（29）日表示，為因應嘉義地區未來所需水量、穩定嘉義地區用水，及馬稠後工業區開發後的用水需求，並減緩區域供水壓力，台水公司自民國106年起投資3億元進行蘭潭淨水場擴建工程，12月28日已進入整體試車階段，若合格加入營運後，可於年底前每日供水能力增加3萬噸。
台水公司指出，蘭潭淨水場擴建場址位於嘉義蘭潭水庫旁，與既有蘭潭淨水場相鄰，占地約9,200平方公尺，為降低開發影響，場址設置滯洪池及生態保留地，並針對開發區域內植生進行加以保護，以影響周遭最小的方式辦理。
台水公司表示，既有蘭潭淨水場目前每日可產水約5.2萬噸，未來3萬噸擴建工程完成後，將可提升蘭潭淨水場產水量58%。除滿足嘉義市高地區用水需求外，亦可彈性支援供應嘉義其他地區，改善供水區長期用水不足問題，發揮彈性應急支援供水能力及提高管理調配功能。
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