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美中貿易戰干擾 2019年製造業附加價值微減0.9%

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部統計處今日表示，受到美中貿易爭端干擾，2019年製造業附加價值略降。美聯社
經濟部統計處今日表示，受到美中貿易爭端干擾，2019年製造業附加價值略降。美聯社

經濟部統計處今（29）日表示，受到美中貿易爭端干擾，2019年製造業附加價值略降。經濟部表示，雖然廠商積極深耕研發，帶動產業成長動能及競爭力，製造業附加價值連年提升，但2019年因美中貿易爭端干擾，抑低製造業生產動能，製造業附加價值為5兆8,762億元，較2018年微減0.9%。

至於2019年製造業附加價值率則為29.9%，經濟部統計處指出，我國製造業附加價值率自2011年最低點的19.9%，逐年攀升至2016年的30.1%，之後雖國際原物料價格上升，但產業持續研發創新，附加價值率僅微幅減少，2019年則因國際農工原料價格走跌，製造業附加價值率回升至29.9%，較上年增加0.8個百分點。

經濟部統計處進一步指出，同時，近年我國廠商持續強化產業創新能力，致力提升產品附加價值，政府亦積極推動產業升級輔導計畫，協助廠商投入研發以掌握關鍵技術，期能引導產業朝高值化發展，鼓勵業者進入高端產品應用市場，以提升國內製造業競爭優勢及附加價值率。

細部分析製造業附加價值率，根據經濟部統計處資料顯示，2019年電子零組件業附加價值率微降，為43.8%，較上年下降0.2個百分點，主因全球景氣放緩，加上面板市場供需失衡生產縮減所致。

不過，受惠全球供應鏈重組影響，電腦電子及光學業附加價值率則是上升，2019年電腦電子及光學製品業附加價值率為27.2%，較上年上升0.4個百分點，主因美中貿易紛爭影響，伺服器業者陸續移轉生產基地，擴增國內產能及開發高附加價值產品所致。

此外，2019年傳統產業附加價值率也呈現回升，經濟部統計處分析，主因2019年受國際農工原料價格走跌，原物料投入成本降低，致傳統產業附加價值率普遍較上年增加，其他化學製品業、化學材料業及金屬製品業，分別較上年增加2.2個、1.1個、0.4個百分點。

觀察主要國家的製造業附加價值率多呈現逐年上升趨勢，但經濟部統計處指出，我國製造業附加價值率升幅較大，自2011年以來，美、日、德深耕研發及自創品牌，附加價值率較高，而我國與南韓附加價值率相近，2011~2018年我國附加價值率由19.9%增至29.1%，提高9.2個百分點；南韓由23.0%增至27.7%，提高4.7個百分點，我國升幅較大。

製造業 經濟部

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