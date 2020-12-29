彭博：假期前夕投資人退場 全球股票型ETF獲資金停泊

美國國會接近通過9,000億美元紓困法案協議，雖川普並不滿意但無礙正面發展利多，同時英歐達成貿易協議，提供風險情緒支撐，惟近期經濟數據疲弱，加上英國發現變異新冠病毒，多國啟動旅行限制，適逢假期前夕交投清淡，全球股市漲跌互見。

依據彭博資訊統計，截至2020/12/25過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流出61.5億美元，其中主要流入全球及新興市場股票型ETF，近週資金分別淨流入92.5億與33.0億美元，亞太股票型ETF近週資金淨流入6.32億美元，中國及拉美股票型ETF近週資金分別淨流入3.63億和1.1億美元，而美國及歐洲股票型ETF近週資金分別淨流出185.4億、13.9億美元，日本股票型ETF資金淨流出0.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2020年即將封關，多國進入休假模式，市場交投將較為清淡，留意美國紓困政策立法進展、各地疫情及經濟封鎖限制，將牽動投資人對明年年初經濟前景的預期。儘管英國變種病毒的傳染力較原先高出七成，但並未有跡象顯示將導致更多重症或死亡，目前疫苗依然有效，醫學專家也針對疫苗對於變種病毒的有效性進行試驗。

由於今年來全球股債市普遍交出亮麗成績單，短線若出現漲高後的調節賣壓應視為技術面的良性調整，投資人可掌握買點進場。展望2021年，預期全球經濟將呈現先蹲後揚的走勢，前者反映美歐疫情嚴峻的衝擊，中國為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，第二季之後隨著疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產多頭續揚，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，拜登經濟學及中國十四五計畫的政策受惠股將躍居投資亮點。建議佈局掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股、雙收益-美國與新興市場平衡型基金」三大方向，網羅多元投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，其中印度企業機動透過削減成本的方式因應經濟封鎖狀態，因此獲利衰退狀況較市場預期收斂，在防疫期間撙節的部分成本可能會在正常營運之後回復，但部分成本則是有效刪減，有利提升企業後續的獲利能力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技類股享有適度溢價是有基本面支持且可持續的，數位轉型是個擁有龐大、數兆美元規模及可望維持數年期間的投資機會，目前仍處早期階段。數位轉型將加速發展，已經擁抱數位轉型以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業長期而言可望有較佳的營運表現，在後疫情時代此趨勢也不會改變，數位轉型及其相關主軸的重要性將持續上升。