快訊

日本大雪迎跨年最低零下13度 政府籲民眾非必要別出門

受惠川普簽紓困案 台股續創歷史新高！漲17點開在14,500點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：假期前夕投資人退場 全球股票型ETF獲資金停泊

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國國會接近通過9,000億美元紓困法案協議，雖川普並不滿意但無礙正面發展利多，同時英歐達成貿易協議，提供風險情緒支撐，惟近期經濟數據疲弱，加上英國發現變異新冠病毒，多國啟動旅行限制，適逢假期前夕交投清淡，全球股市漲跌互見。

依據彭博資訊統計，截至2020/12/25過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流出61.5億美元，其中主要流入全球及新興市場股票型ETF，近週資金分別淨流入92.5億與33.0億美元，亞太股票型ETF近週資金淨流入6.32億美元，中國及拉美股票型ETF近週資金分別淨流入3.63億和1.1億美元，而美國及歐洲股票型ETF近週資金分別淨流出185.4億、13.9億美元，日本股票型ETF資金淨流出0.6億美元。

富蘭克林證券投顧分析，2020年即將封關，多國進入休假模式，市場交投將較為清淡，留意美國紓困政策立法進展、各地疫情及經濟封鎖限制，將牽動投資人對明年年初經濟前景的預期。儘管英國變種病毒的傳染力較原先高出七成，但並未有跡象顯示將導致更多重症或死亡，目前疫苗依然有效，醫學專家也針對疫苗對於變種病毒的有效性進行試驗。

由於今年來全球股債市普遍交出亮麗成績單，短線若出現漲高後的調節賣壓應視為技術面的良性調整，投資人可掌握買點進場。展望2021年，預期全球經濟將呈現先蹲後揚的走勢，前者反映美歐疫情嚴峻的衝擊，中國為首的新興市場將扮演經濟復甦的領頭羊，第二季之後隨著疫苗普及帶動更多經濟活動重返常軌，輔以低利寬鬆政策延續，有利風險性資產多頭續揚，其中弱勢美元趨勢成型將提振新興市場走勢，拜登經濟學及中國十四五計畫的政策受惠股將躍居投資亮點。建議佈局掌握「雙題材-科技及價值補漲、雙核心-美股及新興亞股、雙收益-美國與新興市場平衡型基金」三大方向，網羅多元投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，新興亞洲企業在創新能量上領先全球同儕具備極大優勢，同時面臨新冠肺炎疫情衝擊也展現極佳韌性，其中印度企業機動透過削減成本的方式因應經濟封鎖狀態，因此獲利衰退狀況較市場預期收斂，在防疫期間撙節的部分成本可能會在正常營運之後回復，但部分成本則是有效刪減，有利提升企業後續的獲利能力。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，科技類股享有適度溢價是有基本面支持且可持續的，數位轉型是個擁有龐大、數兆美元規模及可望維持數年期間的投資機會，目前仍處早期階段。數位轉型將加速發展，已經擁抱數位轉型以及持續將數位轉型作為業務關鍵推動力的企業長期而言可望有較佳的營運表現，在後疫情時代此趨勢也不會改變，數位轉型及其相關主軸的重要性將持續上升。

ETF 疫情

延伸閱讀

日本首次驚現「南非變異」新冠病毒 已累計7例異種病例

聯想智慧轉型 振樺電沾光

整理包／英國變種病毒有多毒？邊境該不該封？七大問一次看懂

疫苗政策週三公佈 不禁英國班機

相關新聞

打炒房 買耐久財信心走跌

政府打炒房，開始影響民眾預期心理、民眾要棄房轉股了嗎？中央大學台經中心昨天公布，十二月消費者信心指數（ＣＣＩ）走跌，其中...

彭博：假期前夕投資人退場 全球股票型ETF獲資金停泊

美國國會接近通過9,000億美元紓困法案協議，雖川普並不滿意但無礙正面發展利多，同時英歐達成貿易協議，提供風險情緒支撐，...

人均GDP三萬美元 可望提早達標

國發會昨天宣布，根據主計總處預測明年經濟成長率百分之三點八三為基準，考量可量化評估的政策效益及國際潛在下行風險等因素後，...

立院七大財經法案 排隊闖關

立法院本會期即將結束，除了明年度中央政府總預算案、前瞻預算案之外，仍有七大項具有急迫性的財經法案待清倉，包括遏止炒房歪風...

傳產年終獎金 五產業好威

新冠疫情翻轉產業營運，年關將屆，其營運成果也將反映在「獎金」上，非電子、金融領域的傳統產業中，以海運、造紙、防疫、汽車、...

景氣燈號連四綠 全面復甦

國發會昨（28）日發布11月景氣對策信號為連續第四個月亮出「綠燈」，綜合判斷分數增至30分，創2011年4月、逾九年來最...

多數公股行庫 年終估4.6個月

公股行庫在今年預算目標全面調降約兩成後，獲利達成率隨之提升，使得多數公股行庫能保住基本盤的年終加績效獎金共4.6個月，僅...

投資環境風險評比 台、韓同列亞洲最佳

美國商業環境風險評估公司（BERI）今年第三次「投資環境風險評估報告」指出，台灣投資環境風險評比（POR）排名居全球第三...

景氣燈號 本月挑戰趨熱的黃紅燈

我11月景氣綜合判斷分數來到30分波段高點。國發會經濟發展處長吳明蕙昨（28）日指出，11月景氣領先指標仍持續走揚，12...

大同林家唯一董事！林郭文艷申報轉讓大同持股1500張 受外界關注

大同（2371）公司榮譽董事長、大同董事林郭文艷申報轉讓持股1,500張，持股將降低至6,204張。法人認為，此為林郭的...

大同延攬各界大咖組黃金陣容 法人董事代表林清祥接任

大同（2371）今（28）日公告，競殿投資公司法人董事代表葉曉甄，由工業技術研究院產業科技國際策略發展所顧問林清祥接任，...

打房僅影響交易量！林正雄：2021年不動產市場「三好兩壞」

央行12月8日出手打房，中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄今（28）日表示，政策僅影響房市交易量，但國內房價趨勢仍然上調...

熱門新聞

愛子跑步猝逝 王應傑悲痛：本來栽培他接班

長榮集團12月底年終揭曉 獎金金額落差大

與義大利廠區視訊後 矽晶圓女王徐秀蘭落淚為哪樁？

中鋼回應員工陳抗：尊重各公司治理 溝通化歧見

台電隱匿核四2,849億元虧損？王美花：公投後較清楚

鋼市熱到發燙 全球大缺貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。