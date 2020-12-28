海鼎風電推風能人文小旅行 拉近民眾與離岸風電距離

海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）日前規劃兩天一夜風能人文小旅行抽獎，帶著中獎者沿著西部海岸線觀察離岸風場、參觀台中港風電重件碼頭，並於台灣文化古鎮彰化鹿港進行深度人文漫步。

海鼎表示，這是國內首次有離岸風電開發商將離岸風電與在地人文觀光結。海鼎團隊親自化身綠能嚮導，並與地方創生團體合作，融入風力發電科普、環境教育推廣及文化知識傳遞，打造能源與人文結合的深度小旅行，盼透過實際行動，拉近離岸風電與生活的距離，也讓更多民眾有機會進一步瞭解台灣綠能發展的具體成果。

海鼎計畫團隊首先帶領中獎者前往苗栗縣竹南鎮海濱，自龍鳳漁港及假日之森濱海森林遠望位於海岸線約2至6公里的台灣首座商轉離岸風場 ─ 海洋風電（Formosa 1）。

此外，海鼎也帶領民眾參觀台中港風電重件碼頭，深入離岸風電產業最前線。於今年十月陸續改建完成的台中港風電碼頭，共規劃「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培訓」等四大面向，透過實際參觀停泊港區內的施工船及各類風機組裝重件。

海鼎離岸風電計畫專案高級總監呂邁俢（Matthew Green）表示：「海鼎風電很高興舉辦風能人文小旅行帶領民眾見證離岸風電在地化發展。捷熱能源、麥格理綠投資集團及安能集團攜手合作海鼎風電，盼將連結台灣在地，共創更潔淨未來，協助台灣實現綠色家園的美好願景。」

離岸風場從開發、建設到商轉，帶動在地供應鏈投入相關基礎建設發展，並引領台灣產業更上一層樓。海鼎風電計畫總裝置容量上看2GW，將能為本土離岸風電供應鏈注入產業能量，更有望成為在地化的冠軍。全面運轉後，更能提供台灣150至200萬家庭的潔淨電力。