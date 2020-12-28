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德勤財顧引泰資進場 助攻本土綠能

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

為配合政府綠能政策、擴大外資在台綠能投資，勤業眾信聯合會計師事務所今（28）日指出，在旗下德勤財顧公司的努力之下，近日成功引進泰國國家石油集團（PTT Group）來台投資綠能，將為國內綠電市場展開新的契機。

德勤財顧總經理范有偉指出，PTT Group日前已和大同（2371）簽約，取得大同集團勝陽能源90%股權，並與大同集團簽訂長期管理服務合約，本次交易不僅協助PTT Group進入台灣投資再生能源，也協助大同集團引進國際級戰略合作夥伴，為未來雙方在綠能領域合作埋下種子。

范有偉表示，PTT Group是泰國規模最大的上市公司，其市值高達1.2兆泰銖，集團業務涵蓋石油與天然氣探勘開採，生產上中下游石化相關產品，海上及陸上儲油儲氣設施、全球油品天然氣貿易等等，在綠能減碳的全球趨勢下，近年積極在國內外投入再生能源開發投資。

范有偉認為，台灣政經情勢穩定，且政府積極動再生能源，因此PTT Group視台灣為最具投資潛力之海外市場之一。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，近年來企業對於ESG的認知與重視提升，國際間有越來越多知名大廠為達成碳中和，要求其供應鏈廠商須使用相當比例再生能源，因此綠電的建置與交易也愈顯重要。

賴冠仲強調，勤業眾信重視綠能趨勢，多年前就成立跨部門專案小組，投入再生能源產業，至今已協助多家外資來台投資綠電的盡職調查、投資架構建議與審計稅務服務；並協助台灣綠能業者強化股權結構、引進優質投資法人、協助完成多個專案融資聯貸，也助業者完成商轉後的資產管理、股東權益管理等，已累積豐富且多面向的成功經驗。

綠能 再生能源

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