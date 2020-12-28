離岸風電躉購費率明年料調降 風電業者盼政府三思

經濟部11月公布2021年再生能源躉購費率草案，其中離岸風電躉購費率降幅高達8.6%。台灣離岸風電產業協會（TOWIA）今（28）日表示，躉購費率調降雖為國際趨勢，但建議台灣政府應考量到台灣能源轉型與離岸風電產業正處於起步階段，維持穩定的費率才能幫助產業持續成長。

TOWIA是由已在台投資的離岸風電商所籌組的產業組織，成員包括哥本哈根基礎建設基金（CIP）、台灣捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團（Macquarie's GIG）、北陸能源（Northland Power)、沃旭能源（Ørsted）、上緯新能源（SRE）、達德能源（wpd），與玉山能源（Yushan Energy）。

TOWIA表示，台灣屬離岸風電新興市場，政策制度也還在發展階段，開發過重不穩定因素也會增加開發成本，需仰賴政府與產業間持續溝通，以完善台灣離岸風電整體產業環境，推動產業持續成長。

此外，針對預計今年底就經濟部能源局應該要公布的離岸風電第三階段區塊開發計畫，TOWIA呼籲政府應該持續與離岸風電產業鏈溝通，並儘早公佈區塊開發規則，讓有意投入第三階段的開發商能即早進行全盤與明確的準備。

此外，針對第三階段區塊開發相關規定，TOWIA呼籲政府應持續與離岸風電產業鏈溝通，並儘早公佈區塊開發規則，讓有意投入第三階段的開發商能即早進行全盤與明確的準備，「TOWIA與其會員公司皆願意繼續積極提供區塊開發推動相關建議，並與政府進行溝通，完備政策內容，使執行更為務實並符合台灣所需。