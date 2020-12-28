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離岸風電協會：調整躉購電價費率應考量投資誘因

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

經濟部預告明年再生能源躉購費率將向下調整，其中離岸風電20年躉購費率下降幅度高達8.6％。台灣離岸風電產業協會 （TOWIA） 表示，躉購費率調降雖為國際趨勢，但建議政府應考量台灣能源轉型與離岸風電產業正處於起步發展階段，維持穩定的躉購費率方能幫助台灣離岸風電產業持續成長。

TOWIA指出，台灣屬離岸風電新興市場，政策制度仍處於發展階段，開發過程中的不穩定因素也將導致相應增加的開發成本，需仰賴政府與產業間持續溝通，以完善台灣離岸風電整體產業環境，推動產業持續成長。

此外，針對第三階段區塊開發相關規定，TOWIA呼籲政府應持續與離岸風電產業鏈溝通，並儘早公佈區塊開發規則，讓有意投入第三階段的開發商能即早進行全盤與明確的準備。TOWIA與其會員公司願意繼續積極提供區塊開發推動相關建議，並與政府進行溝通，完備政策內容，使執行更為務實並符合台灣所需。

離岸風電 再生能源

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