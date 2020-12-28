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國發會：明年經濟成長率區間目標3.8％~4.2％

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
圖／國發會提供
圖／國發會提供

國發會晚間宣布，根據主計總處今年11月27日預測明年經濟成長率3.83%為基準預測，考量可量化評估的政策效益及國際潛在下行風險等因素後，設定明年經濟成長率區間目標3.8%~4.2%；上限值較主計總處11月預測的3.83%增加0.37個百分點。

國發會7月發布第18期「國家發展計畫（110至113年）」，訂定110至113年經濟成長率區間目標（平均2.6%~3.4%）等四大重要總體經濟目標。為配合最新國內外經濟情勢發展，針對明年各項目標進行滾動調整，訂定明年我國經濟成長率區間目標3.8%~4.2%；每人GDP 3萬零38美元~3萬零145美元；核心消費者物價指數上漲率1.0%至1.5%；失業率3.6%~3.8%。

國發會官員表示，考量明年疫後全球經濟復甦，但仍存在許多不確定性，包括疫情發展及疫苗效益、美中貿易及科技爭端的後續發展、各國貨幣政策走向、國際原物料價格走勢及國際金融市場波動等。政府將在今年的基礎下持續超前部署，並強化政策作為，持續擴大投資、帶動數位轉型商機，加速建構新興產業供應鏈，提升產業競爭力等。

國發會認為，外需方面，國際景氣復甦有利我國半導體、資通訊與視聽產品持續強勁出口，加上傳統產業出口也有望轉為正成長，帶動整體出口動能持續成長。內需方面，民間消費在低基期因素、疫情影響消退及消費者信心復甦下，可望由今年負成長轉為正成長4.04%，而我國內民間投資動能多元，有助於拉抬經濟成長。

儘管英國新冠病毒變種使疫情情勢更形嚴峻，但尚未扭轉國際間對明年全球經濟展望的看法。國際機構普遍預測，若明年下半年全球能走出疫情困境，跨境旅遊、商業活動將出現報復性成長，全球供應鏈也將重組啟動。

疫情 國發會

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