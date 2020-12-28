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台微體關節炎長效止痛藥TLC599 三期樞紐臨床完成收案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

台微體（4152）今（28）日公告，該公司所研發的關節炎長效止痛藥物TLC599，三期人體臨床的樞紐試驗已經完成收案，目標明年年中進行解盲，搶攻年35億美元市場商機。

台微體表示，TLC599為新劑型藥物，以新的傳輸技術包裹既有藥物。傳輸技術係運用公司發展的BioSeizer藥物長效緩釋技術平台，將既有地塞米松藥物包覆於磷脂質藥物載體內，注射於患處，目標適應症為退化性關節炎，其單一劑量可望能控制退化性關節炎疼痛長達六個月。

台微體解釋，所謂的「樞紐試驗」是指藥物提出上市申請之前，最後關鍵性的臨床試驗。這項三期樞紐試驗，正於美國及澳洲46個臨床試驗中心，評估12毫克的TLC599藥物於單次及重複給藥後的安全性及療效。依照進度，TLC599將在明年下半年進行解盲，公司未來將針對這項藥物對外授權，由未來國際授權對象主導銷售。

台微體總經理葉志鴻表示，今年初TLC599三期臨床收案進度，原本受到新冠肺炎大流行而受到許阻礙，如今能夠如期完成收案。

針對這項藥物三期臨床試驗，共要收500人，在順利完成收案之後，受試者現已陸續接受第二劑給藥。台微體表示，相信TLC599具有極大的潛力。

台微體表示，根據二期臨床隨機分配、雙盲、安慰劑對照的試驗結果顯示，與安慰劑相較， TLC599於常見的WOMAC疼痛量表及VAS視覺模擬疼痛量表，均展現統計及臨床上兼具顯著意義的疼痛抑制療效，患者於24週的觀察期中均呈現止痛效果。

GlobalData分析指出，骨關節炎用藥的主要市場規模在2016年時已達16億美元，並估計將於2016至2026年間以8.1%的複合成長率於2026年達到35億美元。

台微體

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