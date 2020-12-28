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11月景氣燈號連4綠 判斷分數30分創九年八個月新高

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會今天公布11月景氣燈號，連續亮出四個綠燈。圖／國發會提供
國發會今天公布11月景氣燈號，連續亮出四個綠燈。圖／國發會提供

國發會今天公布11月景氣燈號，連續四個月亮出代表景氣穩定的綠燈，至於綜合判斷分數30分則是2011年4月以來的九年八個月新高。國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，12月有很大的希望可以維持綠燈，因為沒有理由對下個月感到悲觀；至於能否亮出代表轉向趨熱的黃紅燈，「所有可能性都存在」。　

國發會指出，11月景氣對策信號綜合判斷分數比上月增加2分到30分，距離亮出黃紅燈的32分只差2分；吳明蕙指出，除了分數上揚，在9個構成項目中，不論是金融面、生產銷售面、外貿面和廠商信心面等，都呈現同步好轉。

此外，吳明蕙說，領先指標和同時指標都呈現連續7個月上揚，趨勢非常明顯，因此對未來景氣走向相當有信心。尤其領先和同時指標共計14個構成項目都好轉，「是很好的消息」。

吳明蕙表示，這次不論是景氣燈號、領先指標或同時指標的構成項目都好轉，說明景氣的復甦已更為全面，但外環境的挑戰仍不容忽視，尤其新冠疫情仍是最大的不確定因素，後續發展還有很多不確定性，恐怕會影響外需，必須持續關注。

對於國內這樣的經濟表現，吳明蕙認為主要還是國內控制疫情得宜。她說，國內確診案例相對其他國家很少，不像其他國家受疫情影響擊經濟活動，對比之下國內生活大致上很正常，有助於經濟動能維繫和經濟活力展現，這對經濟有很大助益。

景氣燈號 疫情

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