11月景氣燈號連4綠 分數上升至30分創9年半新高

國發會今（28）日發布11月景氣對策信號為連續第4個月亮出「綠燈」，綜合判斷分數增至30分，創2011年4月以來最高。

國發會指出，11月景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。

國發會指出，受惠5G通訊、高效能運算等新興科技應用需求暢旺，以及消費性電子新品陸續推出，且傳產市場需求亦持續回溫，帶動11月出口、生產、銷售指標持續成長；購物節慶促銷活動挹注買氣，11月零售與餐飲業營業額持續擴增。

國發會指出，展望未來，隨著新興科技應用持續擴展，加以疫情帶動遠距商機需求延續，以及電子新品備貨需求拉抬，出口動能可望續溫。內需方面，半導體相關供應鏈持續發展高階製程，且國內外廠商接續來台投資，有助推升國內投資動能；此外，股市交易熱絡，年底消費旺季及冷冬商機挹注，均有助提升民間消費。惟全球新冠肺炎疫情入冬後加劇，加上主要國家政策不確定性，仍須密切關注後續發展並妥為因應。