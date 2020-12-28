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BERI投資環境風險評估 台灣匯兌風險指標列全球第一名

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence；簡稱BERI）公布今年第3次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第3名，在列入評比的全球50個主要國家中，僅次於瑞士、挪威，與南韓同時為亞洲第一名。另，值得注意的是，關於此次的評比，台灣匯兌風險指標列為全球第一名。

台灣投資環境風險在本次評比列為1C等級，BERI對於投資人的建議是可擴大商業及投資行為。展望2021年台灣排名全球第三名，評分64分；2025年全球第三名，評分67分。

此次台灣在亞洲地區排名第一名，與南韓同名，其他亞洲國家排名如下：新加坡(全球第五名、56分)、日本(全球第十四名、51分)、中國大陸(全球第十六名、50分)、印尼 (全球第十八名、48分)、越南(全球第十九名、47分)、馬來西亞(全球第二十二名、46分)、菲律賓(全球第二十三名、44分)、印度 (全球第二十四名、43分)、泰國(全球第三十九名、35分)。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

在細部風險指標部分，台灣的營運風險指標，全球第三名、亞洲第一名，次於美國(全球第一名、62分)、瑞士(全球第二名、61分)。BERI預期我國2021年營運風險排名第三名(63分)，2025年排名第四名(66分)。2020年第三季實質GDP同比成長3.9%。10月工業生產較去年同月增長7.1%。消費者信心指數從10月的71.1升至11月的72.9。

在政治風險指標方面，台灣政治風險指標排名全球第十四名、評分46分(上次第十八名、45分)。在亞洲地區排名第六名。BERI預測，我國2021年政治風險排名第十三名(49分)，2025年排名第十名(57分)。

值得注意的是，關於此次的評比，台灣匯兌風險指標列為全球第1名，評分80分，10月商品貿易順差增至74.62億美元，創歷史新高。截至10月初，外國直接投資（FDI）流入增加了6.04億美元，使今年前9個月的流入總量達到63.16億美元。

匯兌風險指標共有4項副指標，台灣在「外匯法令架構」、「國際儲備」、「外匯創造能力」及「國外負債」均排名全球第一。

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