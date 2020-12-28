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BREI投資環境風險評估 台灣居亞洲第一、全球第三

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導

美國商業環境風險評估公司（Business Environment Risk Intelligence, BERI）今年第3次「投資環境風險評估報告」指出，台灣投資環境風險評比（POR）排名居全球第三名，次於瑞士、挪威，並與南韓同為亞洲第一名。BERI展望未來，明年台灣排名預估為全球第三名，評分64分；2025年全球第三名，評分67分。

台灣在亞洲地區排名第一名，與南韓同名，其餘亞洲國家排名為新加坡（全球第五名）、日本（全球第14名）、中國大陸（全球第16名）、印尼（全球第18名）、印度（全球第24名）。

BERI每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等3大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

營運風險指標方面，台灣評為全球第三名、亞洲第一名，僅次於美國及瑞士；BERI預期我國2021年營運風險排名第三名，2025年排名第四名。政治風險指標方面，台灣列為全球第14名、亞洲第六名，次於新加坡、日本、南韓、中國大陸及越南。BERI預測，台灣明年年政治風險排名第13名(49分)，2025年排名第10名(57分)。

而在匯兌風險指標，台灣為全球第1名，10月商品貿易順差增至74.62億美元，創歷史新高。截至10月初，外國直接投資（FDI）流入增加了6.04億美元，使今年前9個月的流入總量達到63.16億美元。

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