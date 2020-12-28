泰國國家石油集團來台投資綠能 買下勝陽九成股權

泰國最大的上市公司泰國國家石油集團（PTT Group）來台投資綠能，簽約買下大同集團旗下勝陽能源90%股權。

德勤財務顧問股份有限公司總經理范有偉指出，本次交易不僅協助PTT Group進入台灣投資再生能源，也協助大同集團引進國際級戰略合作夥伴，為未來雙方在綠能領域合作展開新的契機。

德勤是勤業眾信聯合會計師事務所所屬公司，德勤日前促成正崴集團旗下永崴投控與台灣三家壽險公司合資成立麗崴風光能源，共同投資多元化之太陽光電及陸域風電組合。泰國國家石油集團案是其促成的另一個綠能投資案。

勤業眾信指出，泰國國家石油集團是泰國規模最大的上市公司，市值高達1.2兆泰銖（約合新台幣1.12兆元），集團業務涵蓋石油與天然氣探勘開採，生產上中下游石化相關產品，海上及陸上儲油儲氣設施、全球油品天然氣貿易等等。在綠能減碳的全球趨勢下，近年積極在國內外投入再生能源開發投資，並鎖定日本、台灣、南韓、印度和越南為主要海外投資國家。台灣政經情勢穩定，且政府積極動再生能源，因此PTT Group視台灣為最具投資潛力之海外市場之一。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，近年來企業對於ESG（環境、社會及公司治理）認知與重視提升，國際間有越來越多知名大廠為達成碳中和，要求其供應鏈廠商須使用相當比例之再生能源，以落實永續發展，因此綠電的建置與交易也愈顯重要。