311大地震10周年開放「核食」？王美花說明CPTPP進度
針對加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）進度，經濟部長王美花今（28）日表示，我國正在爭取相關會員國同意的非正式諮商中，加入CPTPP不是階段的問題，其實是看時機成熟不成熟。
同時，王美花今日也被問及會不會選在311大地震10周年時開放「日本核食」，王美花回應，還沒討論。
以CPTPP加入的10個程序來說，台灣仍處在第一個「向會員國表達興趣」階段，外界預期，目前CPTPP主導國日本對台灣未開放福島5縣食品進口頗有微詞，台灣若要加入，日本是最大阻力。
王美花指出，台灣非常積極與相關會員國做非正式的諮商，要正式提出正式文件前，需要得到比較肯定的意見，才會比較順利，目前經濟部已努力在做相關工作。
據CPTPP執委會公布的新會員入會程序，從「表達興趣」、「正式提出加入申請」，一直到「諮商關切」、「提交市場開放承諾清單」，到「完成談判及入會耕作小組報告」，至最後「完成入會」，總計有10個階段。
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