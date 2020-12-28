12月消費者信心下降 投資股市信心上升
中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日發布12月消費者信心指數（CCI），為70.9點，較上月下降2點。
六項分項指標中，家庭經濟狀況、投資股市時機兩項指標上升，其他四項指標下降，包括物價水準、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久財。
上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，12月指數為38.6點，較上月上升3.4點。上升幅度第二的是「未來半年家庭經濟狀況」，為87.15點，較上月上升1.55點。
下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，為111.65點，較上月大跌13.55點。下降幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月為61.95點，較上月下降2.85點。下降幅度第三的是「未來半年國內經濟景氣」，本月為84.9點，較上月下降0.35點 。下降幅度最少的是「未來半年國內物價水準」，本月為41.15點，較上月下降0.2點。
從絕對水準來看，五項指標偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。
購買耐久財信心指數雖然大幅下降，但「購買房地產時機」指標部分卻持平，本月調查結果為114.8點，與上月的調查結果相同。
12月消費者信心指數調查期間為12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,862位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。
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