台電未將核四列虧損 王美花：明年公投後才會明朗化

台電核四計畫已依法廢除，台電在財務報表中仍將核四列為「在建工程」，並未真實反應核四興建與廢除造成的2849億元虧損。對此，經濟部長王美花今（28）日受訪表示，目前經濟部及台電當作資產在維護，因為明年仍有公投，因此要等到明年才會比較明朗化。

媒體報導，台電資本額3300億元，到2020年第3季為止，總負債是1兆8043億，累計虧損是617億元，核四這筆2849億元虧損，若正常依會計作業備則提列資產減，台電的虧損將超過資本額，必須由國家增資彌補虧損，或宣告破產。

王美花今（28）日說，等到明年公投後資產怎麼計算才會比較確定，所以我們一定會針對核四怎麼認列一定會做出來，可能要等到公投之後。