台電隱匿核四2,849億元虧損？王美花：公投後較清楚

針對媒體報導核四已廢，但台電公司仍在財務報表中將核四列為「在建工程」，並未真實反應核四興建與廢除造成的2849億元虧損，公司財報未真實反應實際營運狀況，恐涉違反商業會計法一事。對此，經濟部長王美花今（28）日表示，明年8月還有一個公投，要到公投完畢確定，核四的資產認列才會比較清楚。

王美花表示，台電目前仍將核四當資產在維護，至於如何認列，必須等明年8月公投後，整個情勢才會比較明朗清楚。

行政院已宣布核四停建，立法院也已決議，台電並已在2018年7月，把核四燃料棒送美國拆解，台電年報上顯示，核四相關的不動產、廠房及設備帳列金額最終為2828億7513萬元，若是算上封存期間的費用12.79億及燃料棒送往海外處理費7.46億元，總共損失為2849億元。

根據媒體報導，台電對於核四造成的2849億元巨大虧損，是藏在2019年年報「附註」的第10項，「本公司考量公司之各發電、輸電及配電設備相互貢獻，共同創造電費收入，故認定資產之使用價值應以整體資產（包含核四）為一現金產生單位，估計未來現金流量，以評估資產減損。倘若政府明確指示處理核四資產時，即不再適合以整體資產視為一個現金產生單位，而應就核四個別資產單獨進行減損測試」。