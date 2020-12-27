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八方雲集駁無不實標示 強調產品以台灣豬為主

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

針對豬肉的使用，八方雲集今（27）日特別聲明，豬肉主要產地來源為台灣、第二產地的備援機制，進口也按歐盟法規標準、無萊克多巴胺且價格昂貴的優質丹麥豬肉，

八方雲集目前全台有超過1,000家的門市，中央工廠有分南北二廠。

南部中央工廠生產的產品，豬肉來源為台灣豬肉， 長期以來由台糖公司為主要供應廠商，產品配送至中部以南店家，故中部以南店家現場標示的豬肉產地來源為台灣。

北部中央工廠亦使用台灣豬肉為主，因近年來世界各地曾發生非洲豬瘟等動物疾病，為風險考量，必須有第二產地的備援機制，以免斷貨之虞，所以少量進口按歐盟法規標準、無萊克多巴胺且價格昂貴的優質丹麥豬肉搭配使用，故北部店家均有標示豬肉產地為台灣、丹麥，絕無不實標示。

八方雲集表示，在疫情及進口萊豬雙重影響之下，企業經營維艱，不能再受錯誤傳言影響。

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