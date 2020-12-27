大社工業區降編 萬人抗議

由大社工業區11家石化廠員工組成的大社降編勞工自救會昨（26）日發動上萬人，兵分四路圍城高雄市政府，強烈要求「反降編、顧勞權」，自救會各企業工會理事長並用鮮血染上手印，「血印相連、歃血為盟」誓言保護大社工業區不降編，揚言政府沒有合理回應，明年春暖花開時會有10萬人上街。

高雄市府回應指出，變更後，在不增建、改建、增加設備前提下，工廠依法仍可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，並不會立即關廠，同時可促使產業轉型發展。大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，有關遷廠規劃，經濟部持續進行中，市府也會促請經濟部加速辦理並全力協助。

自救會在他們的訴願狀上指出，高雄市政府都委會於108年3月22日引用民國87年「變更大社都市計畫（第三次通盤檢討案）」之附帶條件，決議將大社工業區降為乙種工業區並提報內政部都委會審議。此舉等同無情關廠，斬斷國家經濟命脈，扼殺勞工生存權。

大社工業區員工約2,700人，常駐承包商1,386人，關聯產業就業人口約10萬-15萬人，一旦降乙編，業者各項環保及操作證照將無法展延，只有關廠一途，後續影響在地居民生賴以生存之經濟供應鏈及勞工就業權。

大社工業區年產值約900億元，產品以內銷為主，占國內需求之60%，為台灣重要塑膠、橡膠及纖維原料生產基地，也是台灣電子、光電及特用化學品等關鍵供應商，與仁武、臨海、大發和林園連結成上下游供應鏈關係。若降為乙種工業區致關廠，勢必斬斷整個產業鏈供需。

自救會會長孫學山向陳抗勞工喊話，這邊有9,000多份大社工業區員工、眷屬的親手簽名訴願書，要將這些訴願書寄去總統府，給小英總統處理，這樣好不好？若沒得到滿意回覆，明年春天再出來，好嗎？

高雄市議員吳利成、李雅靜都上台支持大社工業區土地在沒有配套措施前反降編。高雄市勞工局長李煥薰、前勞工局長王冬秋都被應邀上台，他們肯定勞工爭工作權而努力。

另外，石油工會理事長陳嘉麟南下為石化勞工打氣，表示勞工工作權的訴求，讓他很感動。