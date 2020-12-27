雇主負擔 明年估增459億

明年企業經營法定成本將大增。明年基本工資調升、勞保費率調升0.5個百分點，以及預估健保費率由目前4.69%調升至5.47%至5.52%影響，推估雇主明年新增法定負擔合計逾459億元。

先談健保，全民健保會11月底審議明年健保費率調升，決定兩案併呈，甲案為4.97%，乙案為5.47%至5.52%，衛福部將健保會審議結論及衛福部意見報行政院，由行政院做最後拍板。

工業總會以目前796萬工業及服務業受僱員工平均薪資約41,883元計算，健保費率若由目前4.69%調升至甲案4.97%，雇主要負擔0.58眷口數，健保費負擔六成，預計雇主每年新增健保負擔為106億元。

若健保費率採乙案5.47%至5.52%，工總試算，雇主每年新增健保負擔在296億至315億元間。簡言之，健保費率若採較高乙案，雇主每年新增健保費用約300億元。

若採甲案4.97%，明年底安全準備仍可維持一個月，符合健保法規安全準備應有一至三個月保險給付支出規定；但2022年底安全準備將降至負0.13個月，換言之，明年還要開健保會討論調升2022年健保費率。若採乙案5.47%至5.52%方案，明年底、2022年底健保安全準備金可達二個月以上，估計可維持至2023年不調漲健保費。外界預期，為避免明年再調漲健保費率，應會採較高調整方案。

至於勞保，勞保普通事故保險費率目前為10%，加計就業保險1%，勞保費率合計為11%。依規定，勞保費率每兩年調升一次，明年1月1日起，勞保費率將再調升0.5個百分點達11.5%。

勞保費率調升，勞雇負擔跟著增加，勞保每月保險費，勞工、雇主及政府負擔比為2：7：1。若以今年7月勞保平均投保薪資3萬2,507元，以受僱員工796萬計算，雇主明年因勞保費率調升0.5個百分點，將新增約110億元負擔。

若按明年度勞保投保月薪分級表計算，明年勞工每月得多負擔24至46元，一年多負擔288元至552元保費；雇主則須每月為每名勞工多負擔84至160元，一年多負擔1,008元至1,920元保費。

明年也將調升基本工資，由目前月薪23,800元、時薪158元，微幅調升至24,000元、160元；根據工總試算，因基本工資調整主要是邊緣勞工受惠，包括部分工時、較低薪勞工及外籍移工。工總試算，一年雇主新增49億元法定成本。