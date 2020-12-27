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實質薪資創高 藏兩大隱憂

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導
主計總處統計，今年1至10月全體工業及服務業受僱員工平均經常性薪資為4萬2,426元。（本報系資料庫）
主計總處統計，今年1至10月全體工業及服務業受僱員工平均經常性薪資為4萬2,426元。（本報系資料庫）

今年以來新冠肺炎疫情重創全球經濟，我就業人數減少，但出乎意料的，國內薪資卻創高，實質經常性薪資更創20年最大增幅。台灣勞工是福氣啦？還是有不能說的真相？

在受僱勞工薪資結構中，「經常性薪資」扮演重要角色，其包含了本薪及月津貼等，也就是一般慣稱的月薪；至於「非經常性薪資」則包含年終獎金、年節獎金、績效獎金及加班費，兩者合計即為上班族領到的總薪資。「實質性經常性薪資及總薪資」則是剔除物價因素後，勞工實際上能購買、消費的薪資。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

值得注意的是，今年以來，隨著全球石油價格下跌、疫情邊境管理，全球需求下降，致今年消費者物價指數（CPI）1至10月平均較上年同期跌0.3％，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣坦言，因為CPI負成長，使得實質薪資成長率增幅有較明顯墊高。

台大國發所副教授辛炳隆表示，勞工賺取薪資，就是為滿足生活所需；若實質薪資增加，代表勞工實質購買力增加，一樣的收入，能過更好的生活；若國內無通縮疑慮，勞工實質薪資增加，對勞工是好事。

主計總處指出，今年1至10月全體工業及服務業受僱員工平均經常性薪資為4萬2,426元，年增1.5%，總薪資5萬4,989元，年增1.52%；實質經常性薪資為4.1萬元，年增1.81%；實質總薪資則為5.3萬元，年增1.82%，上述四者薪資皆創下歷史新高。

陳惠欣表示，隨著勞工工作年資增加，加上基本工資年年調升，一般來說，薪資會有自然成長情況；近年來，更不再出現薪資倒退嚕情況。

她也指出，今年平均經常性薪資僅成長1.5%，低於前兩年約2%成長率，反映疫情衝擊，可說「穩步成長」狀況。惟因今年物價走跌，今年1至10月全體工業及服務業受僱員工平均實質經常性薪資成長率達1.81%，此增幅創20年最高。

不過，國內薪資持續成長，不代表國內勞動市場沒有受到疫情影響。事實上，今年10月底工業及服務業受僱員工人數794萬人，較疫情爆發前的去年12月底仍少5.6萬人，顯示就業市場未能回復到疫情之前水準。

辛炳隆分析，有就業才有薪資，在疫情嚴重的4、5月間，失業率攀升，遭解僱、退出職場多為低技術、低薪者，如住宿餐飲；相較之下，留在職場的都是有專業技能的高薪者，就產業來看，資訊電子業受惠於疫情，接單多，員工薪資及獎金也普遍較高。簡言之，低薪勞工退場，高薪勞工留在職場的結果，平均薪資當然會就增加。

薪資 疫情

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