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所得分配不均 恐惡化
在新冠肺炎疫情陰霾下，我國受僱員工薪資持續創歷史新高，但國內低薪議題仍未解，後疫情時代，更可能面臨所得分配惡化情況。
台大國發所教授辛炳隆表示，OECD國家有研究指出，今年疫情將會使所得分配惡化更嚴重，因為企業可能刪減非核心業務，但保留核心業務，則低階工作不見了，然而可以居家遠距工作繼續維持，會造成低階勞工所得下降，拉大所得差距。
辛炳隆說，今年因為疫情影響，住宿餐飲、傳產業受衝擊較大，資通訊及科技業業績暴增，也可能是高薪族變多的原因。更嚴峻的是，疫情之後，數位轉型成為必然趨勢，要參與數位轉型要有數位設備及數位技能，通常是專業能力高的勞工才能參與，弱勢勞工勢將成為劣勢，進一步薪資減少、所得分配惡化。
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