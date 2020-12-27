所得分配不均 恐惡化

台灣目前正面臨「雙老」危機，不僅人口老化嚴重，且住宅高齡化的現象也令人堪憂。據內政部統計，我國房屋稅籍住宅總數為881萬餘宅戶，屋齡30年以上達436萬餘戶，占比近50%，等於每兩戶有一戶屋齡逾30年，顯見人屋皆老。其中，新北、台北的老屋數量，為全國的前二名，新北市老舊住宅有75萬餘戶，台北市有63萬餘戶。

2020-12-26 05:43