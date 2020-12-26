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明年勞健保雙漲！雇主法定成本每年大增459億元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
本報資料照片。
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明年企業經營法定成本將大增。明年基本工資調升、勞保費率調升0.5個百分點，以及預估健保費率由目前4.69%調升至5.47%至5.52%情況下，推估雇主明年新增法定負擔合計逾459億元。

先談健保，全民健保會11月底審議明(2021)年健保費率調升，決定兩案併呈，甲案為4.97%，乙案為5.47%至5.52%，衛福部將健保會審議結論、以及衛福部的意見報行政院，由行政院做最後拍板。

工業總會以目前796萬工業及服務業受僱員工、平均薪資約41,883元計算，健保費率若由目前4.69%調升至甲案4.97%，雇主不僅要負擔0.58眷口數，健保費負擔6成，預計雇主每年新增健保負擔為106億元。

若健保費率採乙案5.47%至5.52%，工總試算，雇主每年新增健保負擔則在296億元至315億元之間。簡言之，健保費率若採較高乙案，雇主每年新增健保費用約300億元。

若採甲案4.97%方案，明年底安全準備仍可維持一個月，符合健保法規安全準備應有1至3月保險給付支出規定；但2022年底安全準備將降至負0.13個月，換言之，明年還要開健保會討論調升2022年健保費率。若採乙案5.47%至5.52%方案，明年底、2022年底健保安全準備金可達2個月以上，估計可維持至2023年不調漲健保費。外界預期，為避免明年再調漲健保費率，應會採較高調整方案。

至於勞保部分，勞保普通事故保險費率目前為10%，加計就業保險1%，勞保費率合計為11%。依規定，勞保費率每兩年調升一次，明年1月1日起，勞保費率將再調升0.5個百分點，達到11.5%。

勞保費率調升，勞雇負擔跟著增加，勞保每月的保險費，勞工、雇主及政府的負擔比為2:7:1。若以今年7月勞保平均投保薪資3萬2,507元，以受僱員工796萬計算，雇主明年因勞保費率調升0.5個百分點，將新增約110億元負擔。

若按明年度勞保投保月薪分級表計算，明年勞工每月得多負擔24至46元，一年多負擔288元至552元保費；雇主為則須每月為每名勞工多負擔84至160元，一年多負擔1,008元至1,920元保費。

明年也將調升基本工資，由目前月薪23,800元、時薪158元，微幅調升至24,000元、160元；根據工總試算，因基本工資調整主要是邊緣勞工受惠，包括部分工時、較低薪勞工，以及外籍移工。工總試算，一年雇主新增49億元法定成本。

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