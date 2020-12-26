高雄石化勞工歃血為盟 誓言保護大社工業區不降編

由大社工業區11家石化廠員工所組成的大社降編勞工自救會今（26）日發動上萬人，兵分四路圍城高雄市政府，強烈要求「反降編、顧勞權」，自救會各企業工會理事長並用鮮血染上手印，「血印相連、歃血為盟」誓言保護大社工業區不降編，揚言政府沒有合理回應，明年春暖花開時會有10萬人上街。

高雄市府則回應指出，變更為乙工後，在不增建、改建、增加設備前提下，工廠依法仍可繼續原來使用或轉型作乙種工業區使用，並不會有立即關廠的問題，同時可促使產業轉型發展。另大社工業區為經濟部規劃開發的工業區，有關遷廠規劃，經濟部持續進行中，市府也會促請經濟部加速辦理並全力協助。

今天的勞工「冬戰」反大社工業區土地降編抗議活動，自救會兵分四路，從高雄市文化中心及生日公園出發，10時抵達高雄市政府四維路、民權路、苓雅路、永定街擠滿人潮，抗議勞工手牽手將高雄市政團團圍住，高喊保護勞權、反降編、顧飯碗。他們向高雄市政府強烈要求，大社工業區土地反降編。

各企業工會理長在舞台上，從身上取出預先抽取的血液，宣誓歃血為盟，押上血印，展現石化勞工堅持大社工業區反降編的立場。

工會的理事長們昨天到醫院抽血，並拍下影片，今天現場播放，告訴所有來陳抗的勞工，這一次我們不害怕、下畏懼，不站出來爭工作權，明天就沒有工作了。

自救會在他們的訴願狀上指出，高雄市政府都委會於108年3月22日引用民國87年「變更大社都市計畫(第三次通盤檢討案)」之附帶條件，決議將大社工業區降為乙種工業區並提報內政部都委會審議。此舉等同無情關廠，斬斷國家經濟命脈，扼殺勞工生存權。

大社工業區員工約2,700人,常駐承包商1,386人，相關聯產業就業人口約10-15萬人，一旦降乙編，業者各項環保及操作證照將無法展延，工廠只有關廠一途，後續影響在地民生賴以生存之經濟供應鏈及勞工就業權，後果難以想像。

大社工業區之年產值約900億元，產品以內銷為主，且占國內需求之60%,為台灣重要塑膠、橡膠以及纖維原料之生產基地，也是台灣電子、光電及特用化學品等產業之關鍵性供應商，與仁武、臨海、大發和林園連結形成具有競爭力之上下游供應鏈關係;在整個石化產業鏈中扮演著承上啟下的重要位置，上承中油原料，經石化製程後，再供給下游各中小企業,繼續加工製成各式民生與工業必需品。若降為乙種工業區致關廠，勢必斬斷整個產業鏈之供需，對於國家整體經濟發展及民生內需勢必造成嚴重衝擊。

自救會會長孫學山向陳抗的勞工喊話，這邊有9000多份大社工業區員工、眷屬的親手簽名訴願書，要將這些訴願書寄去總統府，給小英總統來處理，這樣好不好？若沒得到滿意的回覆，我們明年春天再出來，好嗎？大家做自勞工的後盾。

高雄市議員吳利成、李雅靜都上台表示支持大社工業區土地，在沒有配套措施之前反降編。高雄市勞工局長李煥薰、前勞工局長王冬秋都被應邀上台，他們肯定勞工爭工作權而努力。